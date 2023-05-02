他看起來也像是完全打起了精神的樣子，這樣很好，李大姐想。她跟姜明招呼了一聲，逕直走進了裡屋，取了放在桌子上的碗就往外走。可目光所及之處，一個男人的照片讓她雙腿一顫，大碗差點從手裡滑落。

她深深地呼出一口氣，提醒自己要鎮定。她慢慢走近那張照片，把相框拿起來，她和那個男人又近在咫尺了。

王俊，自己的丈夫。那個從自己的少女時代開始，就一直圍繞在身邊的人。她怨恨他，卻不怨恨他殺人，那是他為了保護自己而做的，放在江湖俠客的故事裡，那是英雄的作為。

她恨他，是因為他把自己慣得太好。長久以來，她早就習慣了他的不離不棄，哪怕是自己和方進龍在一起的那幾年，他也一直圍著自己，隨叫隨到，有求必應。後來方進龍去看外面的花花世界了，她才終於心甘情願地嫁給王俊。

在新婚之夜失去丈夫和前男友的打擊，讓她一蹶不振。但後來，也許是為了安慰自己，她試著從王俊的行為裡，覓出一種異樣的美來──他在守護自己，而自己是值得讓他這樣做的。她做到了，她覺得這一絲美是這件事後昇華出的唯一真理。自己被兩個男人死心塌地地愛著，他們愛她，愛到兩個人都為此送了命。

與此同時，她淒涼地意識到，她這一輩子都不可能再遇到愛自己如此之深的男人了。於是那個真理成了她慘淡人生裡，唯一值得驕傲的東西。每當她遇到沮喪或挫折，只要想一想那個真理，心裡就會好過一點點。

所以，當她收到姜瑤的來信時，她的一切信念都崩塌了。姜瑤說，自己已經生下了王俊的遺腹子。王俊出事後，她發現自己懷了孕，廠子裡待不下去，她跑去了麟城，生下孩子後艱難度日，現在已經山窮水盡。（一三）