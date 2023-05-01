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馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

與芳鄰的距離（全文完）

李東文

像去年的國慶假期一樣，今年的天氣也好得出奇，微風習習拂臉，太陽明晃晃地曬在身上很舒服。胖得像個球的「拿鐵」趴在咖啡館門外曬太陽，我蹲下撓牠的脖子，牠半睜眼看我一下，見到貓條興奮得跳了起來。由於我經常餵牠貓條，牠現在跟我已經關係很鐵啦。

就在我蹲在門口餵貓時，聽見裡面有人大聲說話，忍不住從門縫看進去。屋裡有四個人，站在吧檯後的添哥、面對面坐著的兩位靚妹子，以及陳太太。其中一位靚妹子是添哥的女兒。她跟我兒子同歲，高考成績比我兒子高一點，大概也是趁著國慶長假，從外地回家玩的吧。與她面對面坐著的，不知是她的中學還是大學同學，反正也是一位清純可愛的小靚妹。

不知是因為年輕，還是因為喝了太多咖啡，她們興奮得浮誇，聲情並茂，情節細節俱佳，說著大學軍訓期間的種種奇葩事件。

離門口最近的是陳太太，我看到了她的後腦勺和側臉。她耳垂上的鑽石耳釘閃閃發光，猶如太陽底下的露珠。她專注地望著前面兩位活力四射的靚妹子，未曾留意門外的我。

「拿鐵」吃完貓條，身體蜷縮成一團，趴在地上閉目養神，不再理我。屋內兩位靚妹子的喧囂還沒有結束，陳太太還是一動不動地坐在原處。我不想進去打擾她們，又不願意就此離開，給添哥發訊息：添哥你不要吱聲，聽我說──現在我坐在你店外離門口最遠的小凳子上看書，麻煩您老人家給弄杯哥倫比亞，加奶不加糖，親自端出來給我──記得別讓你的女兒和陳太太，知道我在門外。」

添哥回覆說：好的上帝，請稍等。（全文完）

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