薛慧瑩／圖

她不是不憧憬戀愛，只是她們高中裡的那些男生在她看來，都是一些歪瓜劣棗，為數不多的幾個面相端正能入她眼的，也都是附近工廠的子弟，來自破敗的下崗職工家庭，精神萎靡不振。她不想讓自己在將來追憶初戀的時候，只能想起這些喪氣的人物。她值得更好的，所以她一直在等。

余浩出現的時候，已經是大二了。王慧和他是在一次選秀活動裡認識的，電視台舉辦「尋找明日之星」的活動，海選的地點就是外院附近的巨峰廣場。因為外形出眾，所以唱功一般的王慧還是順利進入了下一輪。余浩則是色藝俱佳，他是學鋼琴的，電吉他玩得也不錯。最重要的是，一米八五的個頭，劍眉星目，徹頭徹尾就是王慧的菜。

王慧第一次不顧矜持，跑去問余浩要了電話號碼。當然她也不想做得太明顯，要余浩電話的同時，也和其他幾個也順利晉級的選手交換了電話。

王慧和這些人一起出去玩了幾次，無非就是以練歌的名義去KTV，然後再一起去吃飯、喝酒。王慧一直等著余浩能鼓起勇氣，約自己單獨出去，可余浩的注意力都撲在了比賽上。他本就是學音樂的，做歌手是他追求的夢想，他能同意和這些人一起出去吃喝玩樂，也無非是想搞好關係。因為有一個環節是要互相投票 ，得票最少的那個人是會被淘汰出局的。

每次聚會他總是努力做出一副熱絡的樣子，可王慧看得出來，他其實並不是真正的開心。KTV包房裡，經常霸著麥克風的是一個自我感覺良好的富家公子，音樂天賦實在是一般，但節目最大的贊助商之一是他的親叔叔，所有人都知道，即使他唱得再爛，最後也一定可以進前三。歌聲結束，眾人都拍馬屁地鼓掌，王慧望向余浩的方向，在他盡力微笑的臉上，看到了一點輕蔑和一絲屈辱。王慧對此感同身受，她同樣目的不純，但比比賽更重要的是，她希望自己能有多一點和余浩在一起的時間。

後來兩個人誰都沒能進入決賽。余浩本來是可以進的，但組委會逼著他和承辦的娛樂公司簽八年的合同，條件極為苛刻，基本上和賣身契沒什麼兩樣，所以他放棄了。決賽直播的那個晚上，余浩終於約王慧出來吃飯，地點是大學城附近的一家燒烤店，兩個人一邊喝啤酒，一邊罵組委會的黑幕。

微醺的王慧聽見余浩問自己，願不願意做他的女朋友，王慧含著眼淚點了點頭。喝高了的余浩搖搖晃晃地站起身，想要越過桌子來抱她，卻失手打翻了桌上的空酒瓶，酒瓶落在地上，摔成了碎片。店裡的一個服務員聽見了響動，拿著掃帚邁著小碎步過來打掃。

王慧彎下腰想要幫忙的時候，那個服務員卻開了口：「不用了，王慧，你把他扶好就行，他好像喝得有點多。」王慧順著聲音抬起頭，才發現那個服務員是方曉燕。

這個時候，方曉燕已經在燒烤店裡打了一陣子的工了。她勤工儉學的事並不是祕密。只是方曉燕一三五去做家教，周六、周日去燒烤店打工，周二、周四這兩天也是整天泡在圖書館裡學習趕作業，在宿舍裡的時間確實有限。

她平常話很少，舍友們一起去吃飯玩樂，她也一律不參加。平日裡舍友們會分享零食、衣服，她也是看著熱鬧，有心無力。為了不被徹底孤立，她只好在每晚熄燈前，主動打掃宿舍衛生。宿舍每晚十點準時熄燈，有的時候方曉燕正在拖地，宿舍裡就突然一片漆黑，方曉燕也會借著月光把地拖完，然後去水房把拖把涮乾淨再回來睡覺。

平常方曉燕來來回回就那麼幾身衣服，鞋子也只有兩雙。她從不化妝，更沒有見她吃過什麼零食。學外語的，為了練習聽力，都會用複讀機或者MP3聽英文歌，宿舍裡的人都有，方曉燕卻沒有。每年放暑假前，即將畢業的學長、學姊們都會在校園裡擺攤賣舊書、舊磁帶，方曉燕趁這個機會，花三十塊錢買了一個二手的灰色隨身聽。方曉燕很珍惜這個隨身聽，小心翼翼地放在自己的枕頭邊，一直到大三退學之前，她幾乎每天都用它。

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王慧有男朋友的事，學校裡的人很快就都知道了。雖然見過余浩的人不多，但王慧男朋友是個學音樂的大帥哥的事，還是很快就傳開了。熱戀的時候，兩個人幾乎天天都要見面，大多數時間是余浩坐車從音樂學院趕來見她，兩個人在外院附近的小店裡一起吃晚飯、喝咖啡 ，周末的時候再一起去看場電影 。兩個人男才女貌，走在街上是吸睛亮眼的一對。（三）