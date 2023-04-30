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「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

山崗上的野天鵝（五）

顧艷

毛里拉一邊說，一邊把紅玫瑰遞到了張布琪胸前。

第一次走進張布琪的家，毛里拉感到一切都是新鮮的。儘管他從沒有進來過，但有一種似曾相識的感覺。他倚在門框上，目光四處遛達。她這才發現，他的頭髮塗了慕絲，閃閃發亮。

她從木櫥裡拿出一只白色玻璃大花瓶，加上水，將玫瑰花放了進去，擺在客廳長沙發前的咖啡茶几上。一會兒，芬芳的香氣瀰漫開來，溫馨而靜謐。

「那麼，你在哪裡工作？」張布琪脫口而出。

「我是初中英文老師，喜歡寫詩。」

「你出版過詩集嗎？」

「出過兩本。」

「那我們是同行，我寫小說，也寫詩。你的詩集可以借我讀讀嗎？」

「當然。」

客廳裡的白色壁爐內，爐火燒得通紅。這個開放式的房間，一到天冷，暖氣就覺得不熱，要點上壁爐才暖和。這會兒，毛里拉在餐桌前坐下來，這位置本來是張布琪的專座，被他占著了。

張布琪在壁爐裡加了木柴，轉過身問：「喝點什麼？」

「咖啡，麻煩你了。」

她端來了熱咖啡，還拿來牛奶和糖，順便從蛋糕上切下一大塊，放到他面前。他也不客氣，大口吃著，邊吃邊說：「這蛋糕是你做的？」

「是的，我做的。」

「太好吃了，再來一塊可以嗎？」

「你自己切吧！」

他切了一塊又一塊，把蛋糕上的奶油也吃在了黑色西裝上。他用手去抹，奶油卻在胸前越抹越大。她看見了，拿來濕毛巾讓他擦。回轉身，她坐下來想吃點東西，發現蛋糕已被他吃沒了。

毛里拉說：「我回去拿詩集給你吧！」他就跑回家去了。（五）

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