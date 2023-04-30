那是沒影的事，是騙子為了博取他的信任，故意給出的暗示。自己真是個傻子，姜明想。

「我找了過去的同事，說了這個事。人家是刑警隊的，還沒退休 ，幫忙把卷宗調出來看了一下。」王伯翻著從包裡取出來的一個筆記本，「行凶者王俊，年三十一，厲城崇光機械廠財務科科員。因在新婚之夜，與前來道賀的死者方進龍發生口角，而用玻璃菸灰缸不斷猛擊方的頭部，導致對方顱骨破裂，當場死亡。王俊被捕後，對殺害方進龍的事實供認不諱。他說他的殺人動機是因為方進龍對自己的新婚妻子李夢紅，進行了言語侮辱，他一時氣憤才動的手。李夢紅也被帶到派出所配合調查，她的描述和王俊的描述基本一致……」

王伯的語速很快，他聽得迷迷糊糊。可王伯接下來的一句話，卻讓他一下子驚醒了。

「小明，你跟我說過，你隨母姓。你的母親不是叫姜瑤嗎？」他又看了看本子上記錄下來的內容，「可是卷宗裡寫的，王俊的新婚妻子叫李夢紅呀。」

「什麼？」姜明終於反應過來了。他一把抓過王伯手裡的本子，認認真真一個接一個地看上面的字。

「卷宗帶不出來，我都是一個字接一個字抄的。我當時還想會不會是我弄錯了，這個是別的案子的案卷。可那一年厲城發生了兩起命案，一起是攔路搶劫的，另一起就是王俊的，而且姓名、犯案情節都對得上，唯一對不上的就是你母親的名字。」王伯看著姜明的臉，小心翼翼地問：「你會不會是記錯了？你是不是本來姓王或者姓李，然後到了福利 院，才改姓的姜？」（一一）