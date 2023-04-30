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「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

與芳鄰的距離（八）

李東文

我聽罷，皺了皺眉頭：「他們兒子的房間要你搞衛生，客廳和主臥不讓你動手，感覺好奇怪──我是看著他們兒子長大成人的，可是這幾年，好像都沒見過他，不知他是不是去了國外讀書？」

胖胖瞪圓雙眼望向我，似乎認為我在瞎扯。我說：胖胖，你不會是被骨頭卡住喉嚨了吧？

胖胖說：大哥，你們兩家人住得那麼近，我還以為你知道呢！這麼大的事，你們怎麼能不知道？

「我該知道些啥？」

陳氏夫婦的兒子陳白羽，幾年前去世了，白血病。

我頓時毛骨悚然。這怎麼可能？

白羽去世後，陳家保持著他房間的原貌。他生前用過的物品一樣不扔，窗戶也像他習慣的那樣半開、房門緊閉，總之一切的一切像他們兒子在世時一樣。但他們再也無法走進兒子的房間，只好請胖胖每周過去一次，抹抹灰塵、拖拖地。換季的時候，拿衣櫃中的衣服和被子去天台晾曬……

我想起自己曾經對陳太太說過的那句話：「我好像很久沒見到你家兒子了啊！」不由得一陣愧疚，猶如犯下了滔天大罪。

轉眼又經歷了一個清明、一個端午和一個中秋，然後又來到了國慶長假。我那不上進的兒子居然考上大學，去了外地讀書。我與他媽媽變成空巢老人，自己可以支配的時間似乎變得太多、太多，多到時常令我感覺不自在。

國慶長假，兒子從省城背著個剛買的吉他回家，整天彈啊彈，吵得我幾近崩潰。更令我無法忍受的是，他幾位同樣熱愛音樂的同學，每人帶著一兩樣樂器來我們家裡玩，喧嘩得翻了天。

餵完了貓，我帶著電子書，去添哥的咖啡館避難。添哥的咖啡館快變成我的避難所了，在家裡與妻子鬥氣，去他那裡躲一陣子，被兒子吵得煩躁，也過去坐一坐。（八）

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