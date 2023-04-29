山崗上的野天鵝（四）

回到家裡，天快黑了。山崗上，貝蒂家的聖誕節 裝飾煥然一新。他們添了投影器，那五彩的燈光照在牆上，呈現出如花朵般燦爛的光圈，美麗極了。毛里拉和她的家門口，什麼裝飾也沒有，黑漆漆的。

張布琪走進屋裡，將每一盞燈都扭亮，光線還是暗淡無比。早該換瓦數大一些的燈泡了，但她自己不會安裝，只能將就著。為了讓家裡有點氛圍，她在柴房裡用柴刀把木柴劈開，點上火。一會兒，爐堂裡的火燃燒了起來。她將抽屜裡的紅色聖誕帽和聖誕靴，掛在白色壁爐上，房間裡頓時有了聖誕氣氛。她開心地大聲唱起一首聖誕歌曲：

我就喜歡簡簡單單

帶你一起坐擁金山銀山

歌聲傳到了隔壁毛里拉的耳朵裡，他哼著小曲兒，在她家門口站了很久。最終沒敢敲門，溜回家去了。

5

毛里拉從張布琪家門口溜回去後，胡思亂想著該怎麼接近她。他想來想去，還是決定明天一早去敲門，白天比晚上敲門正大光明些。

天濛濛亮時，毛里拉徹底醒了。他是一個全新的男人了，他要穿上白襯衣、黑西裝，繫上藍領帶，然後刮一下鬍鬚、抹一點慕絲，再套上黑色皮鞋，最好手上拿一束紅玫瑰。

家裡沒有鮮花，於是他早飯沒吃，心情激動地開車去沃爾瑪 了。在鮮花部，他一眼就看見了擺在水桶裡的紅玫瑰。他買了一束，回到家，捧著紅玫瑰，西裝筆挺地來敲張布琪家的門了。

張布琪剛起床，聽見敲門聲，睡眼惺忪地打開了門。

「你好！張布琪小姐。」毛里拉說。

「你這是幹啥？」

「我是一個全新的男人了。紅玫瑰是我最喜歡的，我把它送給我最愛的女人。」（四）