真沒想到，我跟胖胖能像朋友那樣說話，主要是我問她答。她平時已經是事無不可對人言的樣子了，幾杯啤酒下肚，回答問題更加簡約明快。她有兩個孩子，一個初中、一個小學，在老家的爺爺、奶奶身邊。她和丈夫的工資加起來四千多不到五千，物管公司有幫他們買最低檔的社保和醫保 ，湘菜館這邊的工資也不到兩千元。她丈夫三十多歲，中等身材，偏瘦。右手大拇指只剩下一點點，消失的部分被工廠的機器吃掉了。夏天他穿短袖，右手手臂明顯比左手小。自從兩年前我無意中發現他是個殘疾人，我們家裡的快遞紙箱和廢紙等等就再也沒有賣過，存到一定數量，拿去送給他。

胖胖每天的工作時間長得超乎想像，哪怕像我這樣的外人，也不免心生憐憫。胖胖自己卻不覺得苦，她說像她這種沒文化的人在這邊做事，辛苦一點，起碼能掙到些錢。在老家，就算苦死了、累死了，也掙不到什麼錢。物管公司的工作，她每星期休息一天。我以為她會利用這一天補補覺什麼的，沒想到她休息天要去給兩家人做清潔工。上午就在我家隔壁，陳太太家做，下午去旁邊那幢樓一對行動不便的老人的家裡。

陳氏夫婦，潔癖程度如此之高，能請胖胖入屋做保潔，當真出乎我的意料之外。胖胖說她進入陳家之前，會戴上手套和腳套，全程不得脫下。而就算這樣，我還是覺得不大可信，畢竟陳氏夫妻年富力強、雙休，自己也閒得要死。

胖胖說：其實我只幫他們搞兩個地方的衛生，他們兒子的房間和廚房──胖胖的原話是：「陳太太不允許廚房出現一滴油煙。」（七）