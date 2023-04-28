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80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

藤蔓女人（全文完）

張舒涵

老賈擔心女兒受苦，猶豫再三，還是搖頭，不肯越雷池一步。

童欣是個天性被動的人，老賈不主動，她也不會多說、多做什麼。就這樣冬去春來，兩人的關係始終僵持在原地踏步。心灰意冷的童欣決定到英國做博士後，在異國他鄉想清楚將來的路怎麼走。

幾年後老賈去世，童欣火速回國，在葬禮上遇見了老賈女兒。女孩主動和童欣寒暄。童欣看她身形大變，長成了亭亭玉立的女子，不由得感慨時光如梭。女孩告訴童欣，當初父母曾關上門好好聊了一次。母親說，只要父親送她們母女二人去美國定居，她就同意離婚。童欣胸口鬱結，感到壓抑了許久的問題，終於要有了答案，輕聲顫抖著問女孩：「那你爸爸怎麼說？」

女孩回答：「爸爸說……」

老賈妻子突然在很遠處叫女兒。女孩子向媽媽的方向看了一眼，急忙跑過去攙著母親。兩個人拿著老賈的骨灰盒，一家三口慢慢走遠了。

童欣看著這對踉蹌前行的苦命母女，在那一瞬間，猛然理解了老賈的心思。就算老賈對她有再深的愛意，也比不上對女兒親情的萬分之一。四十歲中年男人的心中，愛情的分量遠遠比不上孩子的笑容重要了。就好像爸爸、媽媽說過的，什麼年紀做什麼樣的事情。二十歲的男孩可以全身心投入愛情，死去活來也不要緊。人至中年，只能把精力放在家庭上，小心穩妥度此殘生。自己錯過了戀愛的年紀，不能再奢望愛情了，強行追求只會害人害己。

夕陽如錦，一隊隊神色肅穆的送葬人默默離開，人群中不時爆出哭聲。童欣苦笑起來，如果這個世界真是唯物的，那麼愛情，此生此世，已經永遠永遠離自己而去了。（全文完）

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