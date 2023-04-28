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80歲拜登想連任 牽動加州3巨頭仕途

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

尋夢人（九）

桑文鶴

生活又回到原點，姜明的世界裡似乎又多了一份惆悵，他像是再次失去了一個母親。他病了一場，去附近的衛生所裡掛吊瓶，李大姐燉了雞湯，讓跑過來照顧姜明的阿普給姜明端下去。

阿普一邊給姜明倒湯，一邊說：「褚鵑生了個閨女，月子沒坐完，她男人就跑了。後來打過一個電話，說是去外地打工，可一分錢也沒往回寄過。褚鵑現在天天哭。」

姜明沒有胃口吃東西，他躺在髒兮兮的病床上喪氣地想，歌裡唱得對，每個人都有一段悲傷。

吊針掛完，回到店裡的時候，姜明看見兩個陌生男人站在門口。他問他們找誰，他們卻亮了證件，說自己是警察，來找姜明了解一點情況。兩個人都是外地口音。

姜明把捲簾門打開，把他們讓進店裡。他還沒坐定，兩個警察就開門見山地告訴他，榮麗華涉嫌多起詐騙案，現在已經被捕。他們這次來就是想來了解一下，看還有沒有潛在的受害人。

姜明的腦子嗡嗡作響。他像是聽不懂中國話一樣地問：「你說什麼？」

一個警察說：「她作案很有耐心，放長線釣大魚。之前已經騙了好多人了，都是年紀和你差不多的，無父無母，自己做小生意的年輕男人。」

另一個說：「套路都差不多，先是標新立異，惹人注意，然後分享悲慘經歷，拉近距離，再走溫情路線，認乾媽、姑啊姨啊的。最後獲取被害人完全信任以後，就開始要錢了。」

姜明張了張嘴，還來不及說什麼，就聽見對方又說：「為了了解被害人，在心理上拿捏住對方，那前期的工作做得特別足。真的是騙子界裡的高手。」

兩個警察在姜明的店裡待了小半天的時間，和他聊了很久。（九）

警察 詐騙

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