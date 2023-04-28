陳太太念念有詞，發出一種奇怪的呢喃。門裡門外有門阻隔，我聽不清楚她到底說了些什麼，總之就是語調平緩，像與嬰兒低語。沒想到平時冷若冰霜的人，也有如此溫柔的一面。

陳氏夫婦進店發現我也在，頗覺意外，衝我笑笑算是打招呼。陳太太從包裡取出一個不鏽鋼杯，讓添哥給她做雙份美式。他們從進店到離開，都沒有坐下來，也沒碰店裡任何東西。

添哥說，陳太太每天上班前，都到店裡買一杯美式，用剛才我看到的杯子打包帶走。自己家裡不養貓，卻經常帶貓條來餵「拿鐵」。她有時休息天下午也來買一杯，坐下來喝完再走──用酒精噴過凳子才肯坐。我開玩笑說，如果人人都像他們夫妻二人這麼講衛生，我們這裡每年都能被評為全國文明城市。

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十月下旬的一天，我一個人坐在深夜的湘菜館內，門外秋風嗚嗚鳴叫，吹得街道兩旁的綠化樹左搖右擺。店內客人只剩下我和一對看樣子剛剛下班趕過來這裡，相互餵飯的小情侶，還穿著相同款式的制服。朋友們因為不勝酒力，都已離開我回了家，我要等到妻子睡熟以後才能回家，要不然可能又要發生口角。最後我與妻子因為一點小事爭執不下，家中的氣氛古怪而壓抑，我每天晚上在外面買醉不肯歸家。

剛才我與朋友們瘋狂地喝酒，點的菜又有點多，乾鍋牛蛙幾乎沒動過。我說：胖胖，現在你快下班了，又沒啥客人，你能不能陪我喝杯啤酒？

她去請示正在收銀台後面抽菸的老闆娘，過來坐在我對面。菸酒不分家的老闆娘看上去像江湖兒女，與熟客勾肩搭背，自己也常常陪客人喝酒划拳。（六）