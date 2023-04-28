山崗上的野天鵝（三）

趙梅英／圖

他在小鎮初中教英文，愛上了鎮裡一個小老闆的女兒，給她送花、請她吃飯，還帶她去看電影 。可是她拒絕與他接吻，甚至都不讓他摸一下手。聖誕節 那天，他去她家，看見她喝得微醺，投入了另外一個男人的懷抱，據說是房地產包工頭，不久她就嫁給了他。

失戀的毛里拉自暴自棄，常常喝得酩酊大醉。有次他看見有領養寵物狗的，就選了一隻吉娃娃，還給牠取了中國名字：樂樂。有了樂樂的陪伴，他的日子過得並不寂寞。樂樂白天看家護院，晚上霸占著一大半床鋪。毛里拉的幾個房間，都有樂樂的玩具、狗窩和餐盆。他啥也捨不得丟，髒不拉兮的瓶瓶罐罐隨處可見。

床下是最髒的，母親在世時，喜歡把不用的東西塞進去，吃的、用的都有。有一盒奶糖，當初一定是嫌孩子吃糖太多藏進去的，結果忘記了。時間一久，奶糖化了，黏在地板上，汪汪的一灘。床底還有一把龍泉寶劍，那是母親年輕時，在上海晨練用過的少林劍。因為是母親的遺物，毛里拉視若珍寶。

雖然毛里拉一半是中國血統，但中文說得並不流利，幾乎不識字，也不會寫。母親花錢給他請過中文家教，只是他三日打魚、兩日曬網，沒學完一學期，就半途而廢了。自從上學後，學校裡沒人說中文，他與母親的對話，也變成了母親說中文、他說英語。有時互相聽不懂對方的話，可以逃避不少母親的指責。

毛里拉二十歲，才從母親口中得知，父親是有德國血統的美國人，紅房子是父親留給他們母子的唯一饋贈。毛里拉不願意告訴別人自己的身世，只要別人問起他父親，他就照著從小母親告訴他的說法：「癌症 死了。」

毛里拉青少年時，不像別的孩子那樣無憂無慮。他孤僻、不合群，每天都心事重重。只要有人交頭接耳，他就懷疑別人說他沒有父親。為此，他很自卑，又想出人頭地。他把同學們聚在一起聊天、說笑話的時間，都用在複習功課上了。他還是學校樂隊的小提琴手，多次參加縣裡的演出和比賽，拿過兩次冠軍。

現在隔壁米色木屋裡住進來的女人，被鎮上人說成了一個傳奇。有人說她是弗蘭克的情婦，逼著老頭寫了遺囑。有人說她與弗蘭克的子女打了官司，最後這房子只有居住權，沒有房產權。還有人說她辭了職，隱居到山崗上來是為了寫小說。大家眾說紛紜，毛里拉只覺得這女人披散的長髮亂蓬蓬的，走起路來像幽靈一樣神出鬼沒，倒是有點像來這裡隱居的作家。

4

小鎮的人很少到山崗上，偶爾有散步的、打獵的；只有送信的郵車，每天下午來一次。山崗上三戶人家的信箱，並排在路口的高腳長條凳上坐著。張布琪去看信箱，偶爾會遇上紅房子的毛里拉和白房子的貝蒂。他們有時會閒聊幾句，有時只點一下頭。

有次，一封從中國來的信，郵差錯放到了紅房子的信箱裡。本來毛里拉只要把信放進張布琪的信箱就行，但他為了接近她，就來敲張布琪家的門。

「有人在家嗎？」他說。

張布琪聽出是隔壁男人的聲音，隨即開了門。她看見他靦腆地站在門口，黑色的頭髮裡夾著一根根銀絲。

「這是你的信，放在我家信箱裡了。」

「噢，謝謝！」

毛里拉想說些什麼，一時找不到合適的話題，說了句「不客氣」，回轉身走了。

張布琪望著他的背影，從前想像他是教授、醫生或隱居的作家。現在看來，他啥也不是，倒像是一個髒不拉兮的農夫。那天她從貝蒂那裡聽說，他還是個私生子。雖然沒什麼好奇怪的，但她有點同情起他來了。她想沒有父親的孩子，母親該是多麼艱難！

萬聖節來臨時，家家戶戶門口都擺著南瓜，只有她和毛里拉家沒有。於是她開車去沃爾瑪，買了四只大小不一的老南瓜。她擺在自家門口兩只，還有兩只就擺到了毛里拉家門口，理由是增加一些節日氣氛。

毛里拉壓根沒想到隔壁女人會送他南瓜，毫無疑問是向他表示友好，內心一陣欣喜。說實在，這女人剛搬來時，消息靈通的朋友就告訴他很多，並說：「如果哪一天她喜歡上了你，你們可以在山崗上生一群兒女。」

毛里拉驚恐地說：「若是這樣，家裡不就亂成一鍋粥了？」

毛里拉嘴上這樣說，心裡卻已經盯上了隔壁女人。如果張布琪到他家裡來，他就要告訴她，他的母親是中國上海女人。

深秋時節，山崗上到處飄墜著落葉。窗玻璃上積著一層薄薄的霜，一股海草氣味瀰漫在空氣裡。離聖誕節還有一個月，小鎮的人開始把聖誕樹搬出來。他們在樹上和屋簷下，掛滿了五顏六色的彩燈。張布琪給母親去郵局寄了一張自製賀卡，賀卡上沒有文字，只畫著一顆心。然後，她就去海邊了。海潮洶湧，海浪撲面而來，她穿的黑呢大衣也被淋濕了。（三）