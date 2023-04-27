童欣聽著悚然而驚。她心中已然是先入為主，認為老賈是個能讓女人「蔓藤纏樹」般託付終身的俠義男人。但在女孩的描述中，一個仗義的好朋友卻未必是貼心的好丈夫。女孩告訴童欣，在美國時，媽媽為了節省五十塊錢的搬家費，堅持在半夜十二點前卸載完所有家具，累得倒在地上不省人事；媽媽帶著三歲的女兒去面試 ，因為孩子哭鬧，不得不中途退出，委屈在家做全職主婦。

從這些記憶中，童欣慢慢描繪出一個在社會中屢戰屢敗、負重前行的家庭主婦，和同樣失敗，無法給予妻子更多支持的落魄男人。磕磕絆絆走到今天這一步，兩人實在難以分清孰是孰非。

童欣幾番思索，舉棋不定。她此時拿到了離婚證，從那段不堪入目的婚姻中成功脫身。恢復自由身的童欣，心中隱隱盼望著這份新感情。

一個十幾歲孩子的話，讓童欣猛然驚醒。她暗自問自己：到底是真的愛上了老賈，還是想再找一棵大樹依靠？在分清兩者的區別前，一定不能再次陷入旋渦了。

童欣帶著兒子從畫室搬走了，老賈也重新進入那個生活粗糙的養家男人角色。他每天在畫室、教室、美術館 三點一線間奔波勞碌，渾身沾滿了油彩和木屑。晚上陷入苦悶的時候，老賈就回憶起那段紅袖添香的美好時光，再看看冷冷清清的畫室，只覺過往如聊齋一般虛無縹緲。

學院搞行政的女老師們眼觀六路、耳聽八方，一個個有時間、有精力，慢慢琢磨出了童欣幾個月究竟住在哪裡。大家嗟嘆之餘，都覺得此二人是天造地設的一對佳偶。有人勸說老賈不要拘泥於責任，既然老婆根本不關心他，索性為自己活一次又何妨。（一七）