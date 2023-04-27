「我是說那個賣醬菜的，來路不明，肯定有什麼目的。」

姜明停下了手裡的筷子，「李姐，那是我自己的事。」

李大姐不管姜明已經變得難看的臉色，又補上了一句：「慈眉善目的不一定都是菩薩。」

姜明把碗裡最後的兩口飯扒拉進嘴裡，然後說：「我吃飽了。」

他不明白，李大姐為什麼會突然來這麼一齣，她幾乎從不管姜明的事，只是雷打不動地催姜明交房租和水電費。她一個人住，所以從不讓姜明進她的房間。她不工作，也很少下樓，有的時候，她會伴著舊情歌的旋律，靠在窗口，安靜地吸完一支菸。煙霧裡，她眉頭間的皺紋比榮阿姨的更深，可她還是讓所有認識她的人叫她「李大姐」。

4

入秋了以後，接連好幾天，榮阿姨都沒有去姜明的店裡，電話不接，短信不回。姜明有些擔心，去菜場買菜，路過醬菜鋪的時候，特意打聽了一下。

老闆說：「人走了，不在這幹了。」

姜明嚇了一大跳，趕緊追問是怎麼回事。

老闆說：「走得很急，說是要去外地，估計是找到更好的活了。」老闆咂咂嘴，「哎呀，怪可惜的，她話少勤快，人也利索。就是一把年紀還挺招人。」

聽他這麼說，姜明有點不高興，他皺著眉頭，問老闆什麼意思。

老闆撇撇嘴：「人走沒兩天，來好幾撥人打聽了。昨天晚上快關門前，還有兩個東北口音的男的來打聽過，也是問榮麗華的事，問這、問那的，打聽老半天才走。」

姜明聽得不明所以，他又等了一個禮拜，還是沒有任何榮阿姨的消息。他一直不停地給榮阿姨打電話，可對方從來不接。直到有一天，那個號碼成了空號。（八）