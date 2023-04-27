我與他在咖啡 館重遇，猶如他鄉遇故知，瞬間拉近了距離，相約喝酒以示慶祝。添哥說，他之所以辭職是假帳做得太多，經常心驚肉跳，生怕自己有一天會被貪婪的老闆拖下水，鋃鐺入獄。

中午的咖啡館中，只我和添哥二人，正是互講心事的絕佳時機。添哥感慨，人們的生活方式變了，能宅則宅，以前休息天來店裡休閒的人極多，現在的休息天，有時一個上午才來兩三個客人。今年，尤其是最近幾個月，生意差得一塌糊塗，營業額跟去年比，下降接近四成，但物價卻上升了不少。他老婆昨天抱怨，排骨這個月比上個月貴了十元一斤，升幅百分之三十幾……

他的話讓我想起昨天在朋友圈看到一個段子：上半年努力保住工作，下半年大家同心協力保住老闆，別讓他去別的公司找工作。不單單開店做生意的添哥艱難，打工的人，以及我這種所謂的自由職業者，也舉步維艱。我妻子在一間著名的建築陶瓷廠人力資源部上班，從春天開始，每個月發一千元伙食費，剩下的薪水用產品，即建築陶瓷代替。誰幫老闆賣掉，誰就能領工資。

我與添哥前後腳辭職，離開那間刻薄的公司，之後他開咖啡廳，將興趣與生存很好地結合在一起。我則開啟了散兵游勇式的人生，偶爾能接到一點設計、印刷或者文案的活，最輝煌的是，去年替某公司寫了個微電影 劇本。

正當我與添哥感慨人生多艱時，門外有人蹲下，餵「拿鐵」吃貓條。添哥在咖啡館養了隻名為「拿鐵」的藍貓，用來招徠客人。我吃驚地發現，蹲在地上餵貓條的是陳太太，陳先生站在一旁，手搭涼棚遙望遠方。（五）