山崗上的野天鵝（二）

趙梅英／圖

2

張布琪在烤箱裡烤了一塊麵包，用咖啡 機煮了一杯咖啡。她戴著大棉手套，把麵包從烤箱取出來時，耳畔彷彿又響起了鄰居毛里拉的聲音。她還沒有見過他，不知道他長啥模樣，也不知道他做啥工作。一時間，她胡思亂想起來。想像他是一個儒雅的教授、一個拿手術 刀的醫生，或者一個隱居的作家。

站在後院一角，她能夠看到大海。白色的海浪清晰可見，偶爾還能聽見海潮如巨雷般席捲而來，又在吶喊和嘶鳴中飛奔而去。在這樣的自然之境中，她想起了弗蘭克。

那時候，弗蘭克在上海有一家外資企業，經營計算機技術開發以及翻譯等服務。張布琪是英語系畢業的研究生，應聘為英語翻譯。她在那裡結識了她的老闆弗蘭克，也在那裡偷偷摸摸與弗蘭克談情說愛。

節假日，弗蘭克帶她去杭州旅遊，住在汪莊的豪華雙人房裡。白天，他們手拉手去雷峰塔、夕照寺、白雲庵；一路說著情意綿綿的話，說著他要娶她為妻、買一棟別墅、生兩個孩子，再養幾隻狗、幾隻貓。黃昏，他們在湖邊公園裡遛達，看見賣鮮花的小販，他就買一束紅玫瑰送給她。那是愛情的象徵，她把紅玫瑰緊緊握在手裡。

後來她到美國讀創意寫作碩士，他還在上海經商，不過每年聖誕節他都回美國。他去張布琪租住的公寓看她，送她高檔化妝品和漂亮連衣裙，談論他們將會住到一個海邊的山崗上，一起看海、看雲彩、看日落。

晚上七點，張布琪與母親通視頻。上海正是早上七點，母親剛起床，還沒有來得及洗臉、刷牙、戴假牙。母親上下兩排牙齒只剩兩三顆了，沒有牙齒的口腔，看上去空洞洞的。母親說上海疫情 嚴重，浦東已被封四十多天了，幸虧冰箱裡還有梅乾菜扣肉，可以省著吃幾天。母親絲毫沒有抱怨，對居家生活早就習以為常。

張布琪五歲時，父親患癌症去世了，張布琪的親人只剩外婆和母親。在她來美國前，外婆也去世了。母親在一家公司做會計，還沒有計算機的年代，她晚上睡覺前，總能聽見母親在家裡算盤珠子撥得「啪啪」響。

新冠疫情前，張布琪就想接母親來美國與她一起生活，可母親不願離鄉背井。前幾天，張布琪在上海的網上給母親買了蔬菜、豬肉和零食，快遞還沒有到，母親就讓她別再買了；然後說自己假牙沒戴，慘不忍睹，隨即掛斷了微信視頻。

一到晚上，張布琪發現書房裡間斷地發出一種聲音，像一個男人的輕輕吟唱，又像是一支輕柔舒緩的古典樂曲。它們好像從牆壁裡出來，又好像是從天花板上流淌下來。當張布琪靜耳聆聽時，這聲音消失得無影無蹤。

強烈的寫作慾望，伴隨著靈感忽然而至。張布琪趕緊到書桌前坐下，打開電腦，敲下了小說題目。正寫得入情入景，門鈴響了。她屏住呼吸、關掉燈，不聲不響地走到門前，想起美國一個個的暴力事件和槍擊案，嚇得瑟瑟發抖。

門鈴繼續響著，似乎有一種不打開門不罷休的味道。張布琪想，萬一是個搶劫犯，破門而入怎麼辦？為了給自己正當防衛的準備，她去廚房拿了一把水果刀別在腰間。宛如武打片裡的女俠，她的眼前出現一個英姿颯爽的女人。她揮舞著長劍，凌空飛起，「唰唰唰」地就把對手打得抱頭鼠竄。張布琪少女時期也學過劍，對這樣有功夫的女人，羨慕不已。

由於緊張，張布琪回到書桌前靈感全沒了。倘若不是搶劫犯，她實在想不出晚上還有誰來敲門。難道是那個自稱鄰居的毛里拉？

3

第二天早晨，張布琪趁著早上的新鮮空氣，去山崗走了一圈。原來山崗是個四通八達的地方，有幾條小路都可開車下山。山崗上除了她家後院的那片森林，還有一大片如荒原一般的空地，距離她家不過一英里路。從荒原沿著小路開車下去，山下就是小鎮，比她繞著圈圈開車近多了。

從荒原返回，張布琪走了二十多分鐘。也就是說，打一個來回也不到一小時。這個路程非常適合散步，她想以後就到荒原來散步吧！

張布琪對周邊環境已相當熟悉，左邊的白房子裡，住著小學老師貝蒂和她的牧師丈夫，以及兩個女兒。右邊的紅房子呢，就是那個她剛搬來時，給她打電話的混血男人毛里拉。

實際上，毛里拉是個四十歲左右的單身漢，黃皮膚、黑頭髮，只有一雙大眼睛像混血兒。他從沒見過父親，生下來就和中國母親住在紅房子裡。高中畢業，他被大學錄取，一直讀到研究生畢業。拿到碩士學位那天，母親病逝了。（二）