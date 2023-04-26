童欣給老賈烹茶，幫他解說困境。她雖然不懂版畫，卻能觸類旁通，從古典文學提供各種思路意見。兩人促膝長談，老賈妙思泉湧，哈哈大笑中，不知不覺就完成了一幅作品。以後兩人形成默契，只要老賈熬夜，童欣就會主動過來幫忙。

最好的愛情是水乳交融的陪伴。在日日夜夜的陪伴中，賈童兩個孤女怨男情愫暗生，像是地表下的樹根一般快速生長。老賈矛盾萬分，在他內心深處，也承認童欣比妻子更適合自己。如果兩人能夠結合的話，他下半輩子會過得更舒服一些。

但有什麼法子呢？這個世界不是以自己為中心的，哪兒能不考慮別人的感受！家庭重組 後，孩子怎麼辦、妻子怎麼辦、老人怎麼辦？中年男人風雨飄搖的家庭，實在經不起任何額外的打擊。老賈決定裝聾作啞。他思來想去，自以為想到了一個絕世好辦法：讓閨女過來陪著自己。有這個護身符在，或許能夠壓制住這段野蠻生長的孽緣。

老賈女兒是個鬼機靈。她出生在美國，雖然小學就跟隨父母回國，可人生觀、價值觀已經形成。女兒不情不願地到這裡待了幾天，就猜出了父親的目的。老賈女兒既不願意在畫室長住，也對父親這種迴避矛盾的做法嗤之以鼻。

她採取的方式是直接找童欣談，勸她說：「我爸媽感情一直不好。你真愛我爸的話，我可以祝福你們。如果你們決定了要在一起，那就不要騙我媽，這很不尊重人。我可以幫你們轉告她。」

女孩喝著可樂，講述著父母之間的愛恨情仇，神情灑脫自然。（一六）