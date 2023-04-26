韓伯那邊卻一直沒動靜，直到第二天，那邊才回了一條短信。信息裡說自己是韓伯的女兒，韓伯肚子裡長了一個小瘤子，剛剛做完手術 ，要十天以後才能出院。姜明趕緊追問手術是否順利、韓伯的病要不要緊，那邊回覆說一切都好，瘤子是良性，讓姜明放心。

姜明開始不再收榮阿姨的錢，榮阿姨每次來也不是都需要護理頭髮。她的頭髮已經很美，她只是來找姜明說說話。兩個人什麼都聊，對於彼此的過去卻故意避開不說，像是知道那是不能觸及的深淵。

住在二樓的房東 李大姐有的時候會把音響的聲音開到很大，她經常聽一些老歌，對於喜歡的歌會一直不停循環地放。那幾天，姜明和榮阿姨就在一遍又一遍的〈你究竟有幾個好妹妹〉裡，溫柔地聊著天。姜明覺得自己似乎越來越明白了整件事，那就是，王俊並沒有那麼忠貞，媽媽姜瑤和榮阿姨都是爸爸的受害者。他的脾氣害了媽媽、濫情害了榮阿姨。姜明意識到自己對於榮阿姨心態上的變化，他開始認真地考慮，是否可以請榮阿姨當自己的乾媽。

榮阿姨來得越來越勤，李大姐卻有點不高興了。她又煲了湯，在院裡支了桌，沒讓姜明叫阿普，就他們倆面對面地坐著。

「我前幾天在東發大廈買衣服的時候，見到褚鵑了，挺著個尖尖的大肚子，看起來懷上兒子了。」

「嗯，挺好的。」姜明低頭扒飯，嘴裡含糊地說。

「不過我聽人說，她男人對她不好，還打她。」

姜明沒說話。兩個人沉默著吃了一會兒，李大姐突然說：「你還是小心一點吧，我覺得那女的沒安什麼好心。」

「誰啊？褚鵑嗎？」姜明聽得有點矇。（七）