入夜以後，四幢大樓就只剩下用小推車運送垃圾這一件事──要等居民們吃完晚飯，把垃圾拿到樓下，他們才能開始每天這最後一道工序。是由胖胖的丈夫獨自完成，因為胖胖五點後要去湘菜館打工至凌晨。

胖胖打工的湘菜館就在我家附近那條食街，以晚飯和消夜為主。這是一間開了二十多年的老店，屬於不欺客的類型，我和幾位湖南朋友平均每個月光顧三到五次。

第一次見到胖胖在店裡做事時，我很是意外，問她是不是不用睡覺的。她說睡啊，每天睡五個小時，夜裡四小時、白天一小時。她臉帶微笑跟我說這話，我聽著卻十分難受，甚至帶有些許慚愧。我個性軟弱，做事累了以後怨天尤人，恨自己不是富二代，罵世界不公平──在胖胖面前，我的那點苦、那點累，連屁都算不上。

扯遠了，讓我們回到國慶長假最後一天的牛肉火鍋店吧。那天他們母子二人吃完飯去看電影 ，我沿著火鍋店這條街向東走，走進社區正門外那間小小的咖啡 館。以前我喝茶為主，自從舊同事添哥辭職，跑來我們社區邊上開了間咖啡館，我喝咖啡的興趣大增，每周去他店裡三、四次。有時散步，走著、走著，不自覺就走到了他跟前。

二十平方不到的咖啡館，靠牆擺些長條凳子，一些能搬到任何地方的半人高小方桌，牆上掛著些兒童蠟筆畫──他女兒小時候的作品。室內的空間不大，所以他每做一杯咖啡，顧客都能跟著享受一次咖啡濃郁特殊的芬芳。門外有個很長的涼棚，擺著些戶外摺疊桌椅……

添哥原來是我們以前那間公司的財務總監，深得老闆器重。他毫無預兆的辭職，對於大多數人來說是個謎。（四）