山崗上的野天鵝（一）

趙梅英／圖

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凌晨兩點，張布琪總算驅車來到小鎮。朦朧的月光下，食品店、星巴克 、麥當勞、紅磚小教堂，都在寂靜中沉睡。她順著一條黑漆漆的山間小道往前開，路兩邊是參差不齊的樹木。車前燈照著幾隻橫穿馬路的小鹿，張布琪放慢車速、在反光鏡裡看見一隻黑熊。牠體態龐大，緩緩而行，還有點嚇人。

張布琪猛踩油門，寶馬車在黑夜狹窄的小道上飛奔起來。接著，在一個三岔路口，她拐入一條寬闊空曠的大道。海的氣息撲鼻而來，她感覺到了廣袤的空間。山崗上，有一座弗蘭克留給她的房子。弗蘭克去世兩年多了，城裡的房子租期已滿，張布琪不想再付房租，索性辭了工作，搬來山崗上。

她的全部家當就幾箱子衣服、幾箱子書、幾袋子食品。她沒有孩子，也沒有男人，在美國她連親戚也沒有，她習慣了一個人的世界。雖然剛過三十六歲生日，卻有著歷經滄桑的凌厲目光。

弗蘭克留給她的房子在山崗最高處，是一棟兩層樓的米色小木屋。正門前面有一片草地，草地旁邊是兩座大小不一、形狀不同的平房，一座紅色的、一座白色的。紅色的在右邊，白色的在左邊。也就是說，山崗上有三戶人家。

張布琪將車開進車庫，卸下六、七只箱子，打開通往二樓的門，將一盞盞燈全部點亮。頓時，樓上、樓下燈火輝煌。她發現新冠疫情前，弗蘭克託人把餐廳和客廳打通了，變成了一個長長的房間。客廳的壁爐油漆成白色，看起來醒目清爽；餐廳的長餐桌鋪上大紅色餐布後，比原先赤裸裸的桌面溫暖多了。

可憐的弗蘭克，那次去紐約感染了新冠病毒，住進醫院沒幾天就去世了。原本他想與她一起搬來這裡隱居，卻意外死在了紐約。命運與弗蘭克開了一個大玩笑，留下她一個人獨守空房。

客廳裡的長沙發、茶几，還有兩個紫色書架，還是張布琪與弗蘭克一起選購的。睹物思人，她非常感恩弗蘭克的遺囑，否則她哪裡能住進這棟房子。弗蘭克與前妻育有一兒一女，他們的年齡比她還大幾歲，各自都有家庭，算是中產階級。但張布琪還是被迫與他們上了法庭，成為了最後的勝利者。

這棟房子的樓上有三個臥室、兩個衛生間。張布琪洗好澡，躺到床上，她想著從今往後這裡都屬於她，欣喜得一時難以入眠。從床頭櫃上抓來手機 ，她打開微信讀書，讀了詹姆斯‧索特的一個短篇小說 。小說很精彩，把她置入高貴又平凡的境地。她還想再讀一篇時，眼皮沉重起來，只好熄燈睡覺。

醒來時，張布琪的思緒還在夢裡，夢中的笑容停留在嘴角。起床後她精神朗朗地坐在餐廳裡喝咖啡、吃麵包。說是早餐，其實已是晌午了。

三口兩口，她把早餐吃完了，坐到書桌前閱讀和寫作。只要坐到書桌前，她的心如同游到海底的魚兒，徜徉在無垠世界。她的手頭剛開始寫一個短篇小說，琢磨著用什麼語調、該怎麼推進故事。忽然手機鈴聲響了，是一個陌生人的手機號，她隨手摁掉了。接著又響，莫非有什麼事？她接通了電話。

「喂，我是你的鄰居毛里拉，你有什麼需要幫助的嗎？」

「謝謝！不用。」

張布琪擱了電話，心裡對自己說：我昨天晚上才到，就有隔壁鄰居來電話，還知道我的手機號，這是怎麼一回事？莫非這屋子裡有個鬼魂，與這個叫毛里拉的男人串通好了？

思緒被打亂，張布琪一時無法繼續寫作了。她想看看家裡到底有沒有鬼魂，開始給新家做大掃除，還故意乒乒乓乓弄出聲響，給自己壯膽。擦玻璃窗、吸塵、抹桌子、拖地板，每一個角落她都不放過，她知道鬼魂最怕亮堂乾淨的環境。

張布琪從海邊繞到小鎮去買米、麵條等食物和日用品，她喜歡聽山路上水在溝渠裡嘩嘩流淌。前面路邊三、四隻胖鴨，搖搖擺擺往前走，她覺得有趣，想去抱抱牠們。可是停車下去，牠們就撐開翅膀飛走了。毫無疑問，牠們是野鴨，一種會飛的鴨子。

小時候在上海，外婆常常帶她到河邊去看野鴨。那些會飛的鴨子，被外婆說成野天鵝。外婆說：「你要像野天鵝那樣展翅飛翔。你一定能飛起來，飛得很漂亮的。」

張布琪不懂外婆所說「飛」的含義，不過她相信自己真的能飛起來，而且飛得比野天鵝漂亮。她告訴小朋友們她能飛起來，她的自信全來自外婆的鼓勵。

在一個陽光燦爛的午後，張布琪找來弄堂裡一幫小夥伴，到她家後花園觀看她的飛翔表演。她穿著喇叭裙子，撐開雙臂，從饅頭山上飛下來，確切些說是跳下來時，瞬間就伴著她「啊」的哭喊，摔斷了腿。什麼叫飛翔，是她摔斷腿後才明白的。（一）