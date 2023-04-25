老公興奮得直喊他媽叫天才。天亮後趕到學校大鬧，哭喊著要求學校交人賠錢。幾天下來，藝術學院被鬧得雞飛狗跳。童欣聽著丈夫那些不堪入耳的謾罵，只能是以淚洗面。老賈氣得青筋暴起，不顧童欣的阻攔，抓起一隻石獅子就衝了過去。

童欣老公眼見老賈如巨人般單手擎石獅，嚇得魂飛魄散，被老賈和書記二人按在地上暴打一頓，再也不敢來學校滋事。

經此一役，書記非常賞識老賈的膽識，有心培養提拔。老賈時來運轉，名聲日漲，畫也開始賣得上價錢。為了抓住機遇多賺點錢，老賈乾脆住在畫室裡，沒日沒夜畫畫。

童欣看他晚上畫畫、白天上課，為了提神，喝酒如喝水一般，就算鐵打的人也經不住如此熬磨。童欣悄悄把老賈的酒換成礦泉水，苦勸他不要這麼拚命，妻子最在乎的不是丈夫的錢袋，而是丈夫的身體。老賈搖頭慨嘆，一筆筆給童欣計算必須要支出的錢，說：

「只要能賺夠孩子上學、結婚、買房的錢，再攢下點養老錢，那時候我就能停下來歇歇了。」

說到能夠「歇歇」的這一天，老賈就會由衷地高興一會兒，再嘆幾口氣。童欣隱約感到老賈老婆似乎並不怎麼惦念丈夫，只在乎他到底賺了多少錢回家。童欣心中憐惜，默默替老賈整理畫室、做飯熱菜，盡量讓他過得舒適一些。

夜深了，童欣哄孩子睡著了覺，看到隔壁的老賈不時猛力撫掌擊額，滿臉焦灼痛苦之色。童欣綰起頭髮，來到他身邊。老賈正在為畫面效果煩惱不已，看到童欣雲鬢半偏、衣衫玲瓏，青蘿拂衣般飄然而至，心中頓時想到了「紅袖添香」四字，不由得感慨古人厲害，這其中意境著實妙不可言。（一五）