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副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

頭家門外（全文完）

黃錦樹

剛開始差不多是死老鼠，漸濃之後像死蛇、死貓、死狗、死人、死豬、死牛……然後，愈來愈濃，黏稠、令人窒息的膏狀，用湯匙都可以刮起來似的，感覺是很多死東西腐爛了沒有深埋。很多經歷過「日本手」的老一輩（即便已失智，忘掉一切住在老人院）都回想起那時候，鬼子大檢證許多人被殺了，淺淺地埋在河邊，幾天後，惡臭蔓延。那惡臭，大概也持續了一百天，應該是時候有人去偷偷掩埋了。

若干年後的印尼，數百年前的馬尼拉、巴達維亞，大屠殺後幾個月內，那股沖天的惡臭像一堵黑色的牆，連烏鴉都得閉上嘴繞道。

那一百天，母雞生下來的蛋都是臭的，很多女人無緣無故產下死胎。

守墓人最先確認了臭源，口鼻用紗麗纏了無數層的印度仔向警方作證，是頭家的墓穴沒錯。好像有股黑氣，源源不絕地從墓穴中暴衝而出，像死人在發怒。沒有人敢靠近，怕被「沖」到，尤其是那麼顯赫而滿臉殺氣的頭家。

幾天前，人在千里之外北方的建國，在一天夜裡，走暗巷時遇襲重傷昏迷。在異鄉陌生的床上，夢到幼小的自己騎著紅色腳踏車，到一處土牆邊停下，那裡有道巨大的門。他舉起手，推開一道小門。一股異乎尋常的惡臭像成千上萬的黑色蝙蝠，急急奔竄出來。

十天後，惡臭散去。果不其然，墓穴破了個大洞，棺木被撬開，頭家的屍體不翼而飛，只剩下下葬時那一襲明朝唐裝，還有遺囑裡堅持要帶去陪葬的一顆石佛頭，像只矮凳那樣，傻傻地在一旁發呆。

隨即有神棍說，頭家只怕是藉「屍解」，金蟬脫殼，又在哪裡變形轉化復活了。（全文完）

失智 印度 印尼

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