阿普航空／圖

惟獨陳氏夫婦，傻貓每次在走廊見到他們，都拚命逃回家。有時還鑽進床底，半天才出來。

還有我家兒子，對陳氏夫婦也敬而遠之。我家斜對門的另一位鄰居，男的，提起陳氏夫妻更加大搖其頭。有天晚飯後，我與男鄰居結伴去附近的公園散步，在樓下與陳太太相遇。男鄰居問她：「真的明天上午八點，到大禮堂開會嗎？」

「中層以上幹部參加。」

「那麼早開會，你知道是什麼緊急情況嗎？」

「不知道……」

男鄰居還想再說句什麼，陳太太已經走到幾米以外了。我這才知道，他倆供職於同一間公司，只不過公司過於巨大，他們分屬不同的子公司，平時並無業務往來。

說到散步，我還真是個散步愛好者，只要在家裡吃完飯就要散步。有好幾次，我繞著社區轉圈的時候，發現陳氏夫婦走在我前面。我以自己慣有的步伐默默跟在後面，不去打擾他們。因為根據我對他們的了解，他們並不希望自己被打擾，不管在哪種情況下。

人們結伴散步，多少會跟身邊同伴說說話的。大家一言不發，為何還要結伴散步呢？但陳氏夫婦不這樣，他們默默並肩向前走，全程無一言、無一語。陳先生高瘦、陳太太矮胖，像沉默的櫛瓜和沉默的冬瓜結成了對子。

男鄰居告訴我，雖然他與陳太太兩公婆都在同一間公司做事，做了十年鄰居，但從未踏足過對方的居家半步。在走廊和電梯中相遇，點點頭算是相互問候，微笑都未必有。

二十年來，我換過幾間公司，不敢說與全部同事親如兄弟姊妹，但起碼相處和諧。兩位同事住同一樓層而像陌生人般相處，簡直不可想像。我說：老兄啊，你們那種大集團公司真可怕，是不是你們的同事除了搞錢，啥都不入法眼，包括親情和友情。

他說：兄弟你想多了，只有陳氏夫婦這樣，別的人不是。我聽辦公室一位小姑娘說──她以前跟陳太太在同一個辦公室，新近才調到我們部門──陳太太整天臉黑黑的，好像全世界都欠了她很多。尤其最近這兩三年，三十多個人的大辦公室，不管同事家裡有喜事、白事，邀請她和她老公，他們既不參加，也不隨禮，好像什麼也未曾發生過。去年他們辦公室有位同事的小孩得了重症，山窮水盡，有人在公司內部發起捐款活動。除了陳氏夫婦，所有人都捐了錢。他倆的工資加起來，每年好幾十萬。

男鄰居最後總結，說他也想跟陳氏夫婦搞好關係，畢竟陳先生職位不低，巴結上了沒準會有所幫助──但巴結不上啊！大哥，你又不是不知道，他們兩公婆冷冰冰的，練成了金剛不壞之軀，連微笑都不捨得給你……

陳氏夫婦如此不近人情並且傲驕做作，還能在人才濟濟的大集團公司位元據高位多年不倒，必有其過人之處，我猜最有可能的是他們背景強大，無人能撼其根基。如果不是這個原因，那麼他們必定屬於世間罕見的人才，能力無人能出其右、無人能替代。

不過話說回來，陳氏夫婦雖然對鄰居、同事等等冷若冰霜，對大樓保潔員夫婦卻很隨和。我見到過幾次，胖胖去他們家取慘遭淘汰的舊家電、舊衣服、舊家具等東西；夫妻二人路上遇見正在掃地的胖胖和她老公，也客氣地打招呼。

後來，八卦 的我無意中從胖胖口中得知，她家用的電風扇、電冰箱、洗衣機、熱水器等等，都是陳氏夫婦免費贈送給他們，六、七成新的名牌產品，比他們自己原先那些高級很多。

胖胖是個女胖子，臉圓、身體胖，樂觀到不得了，每每遇見，老遠就跟我們這些業主打招呼：「老闆你好！」

「老闆買這麼多菜啊！」

「老闆又去打球啦──」

我不太明白，她工作得如此辛苦，為何還能長這麼胖，而且情緒永遠都那麼飽滿，像燃燒中的火焰。

胖胖和她老公負責我家附近六幢三十二層樓的保潔工作，每天早晚各一次，用濕拖把一層一層拖地；還要負責這幾幢樓公共區域的清潔衛生，清掃落葉，同時還要把居民樓下的生活垃圾，運至社區旁邊的垃圾站。

有天我起早去外市開會，打開門正好見到胖胖在我們這一層拖地，撲面而來的消毒藥水氣味嚇了我一跳，以為自己起來得晚了。我家在二十樓，不管胖胖從頂樓還是一樓開始做事，都已經做了一陣子了。她熱情地跟我打招呼：老闆今天起得這麼早啊！我說：胖胖，你不用睡覺的嗎？她說睡啊，五點鐘起床做事。

她平時從清晨六點開始，給我們這幾幢樓搞衛生，直至下午五點──這天醒得早，所以早點開始做事。反正都是自己的事情，什麼時候開始做都行。（三）