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藤蔓女人（一四）

張舒涵

沒想到童欣把辦公室裡的愛情小說全都撕了，堆在地上劃火柴點燃。火光冉冉升騰，童欣慘笑著說：

「我婚前沒談過戀愛，所有的愛情經驗都是從這種書裡來的！燒了這些書，我也算是死過一回的人了！它們害人不淺！讓我以為愛情是世界上最重要的事，讓我以為父母是愛情路上最大的敵人。我現在才知道，自由戀愛就是讓一個手無縛雞之力的孩子，揮舞鐵錘上陣殺敵，根本就是不負責任的做法。」

童欣老公以為妻子衣衫單薄、身無分文，最多捱上個把小時就要乖乖回家，到時候再痛打一頓，讓她長點教訓。誰知過了一個禮拜，母子二人杳無音訊。老公心裡發毛，到處打聽童欣下落。這下藝術學院所有老師都知道童欣離家出走的消息，紛紛感慨她活得艱辛。

老賈不吐露半點口風，悄悄把母子二人安置在畫室的隔間裡，將柴米油鹽一干生活物品準備停當。童欣感激不盡。母子二人在學校裡過完了年，等天氣轉暖，就委託了律師去法院申請離婚。

童欣老公拿到法院傳票，氣得在家裡大發雷霆。他已經從工地辭職，家中的一切開銷都指望著童欣的工資。如果真離婚了，只怕一家人吃飯都有了問題。老公紅了眼罵罵咧咧，四處尋找童欣母子，發誓綑也要把她綑回來。可找遍了整座城市，童欣就好像是人間蒸發了一般。

老公心裡疑惑不已，懷疑母子二人藏在學校，幾次偷偷去探查，又都沒有發現蹤跡。眼看開庭時間越來越近，老公急得如同熱鍋上的螞蟻。婆婆看著、坐臥不寧的兒子，冷笑著說：

「屁大點事就沉不住氣了？管她藏在哪兒呢！咱們就問學校要人。她童欣有編制，生是學校的人，死是學校的鬼。平白無故，你學校把我們家一個大活人弄不見了，總要賠點錢吧！」（一四）

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