他說那姑娘總是笑咪咪的，自己帶著個孩子，風裡來、雨裡去的。有的時候孩子病了，或者鬧，她也不煩，就用自製的寬布帶子把孩子綁在背上，然後自己風風火火地騎著三輪車，在城裡穿梭。姜明也就是在那一刻，真正原諒了拋棄自己的母親，因為她曾經那麼用力地活過。

姜明深深地呼出一口氣，心中感慨萬千。他突然想到了榮阿姨，想到她頂著精緻的髮型，坐在菜市場醬菜鋪子後面的樣子。他很想知道，她的身上發生過什麼樣的故事，他終於明白了為什麼自己會覺得榮阿姨特別。因為她身上那些桀驁又破碎的感覺，幾乎讓他立刻就想到了自己那可憐的媽媽。

一個暴雨 將至的傍晚，榮阿姨再次走進店裡，姜明把她引到常坐的那個椅子。他們的目光在鏡子裡相對的時候，姜明問：「您說過我長得像您的一位舊友，能跟我說說他的事嗎？」

榮阿姨說：「那是我年輕時候的事了，年輕的姑娘，又是在最好的年紀，心裡都是傲的。有個人對我一直很好，我沒有珍惜，還做了很多傷害他的事，現在想想真是後悔。後來我年紀大了，也終於開始意識到了他的好，但卻太晚了。」榮阿姨嘆出一口氣，「人都是這樣，失去了以後，才知道珍惜。」

「那後來呢？你們還有聯繫嗎？那個人現在在哪裡？」

「他死了，挺久的了。他從我的生命裡消失以後，我就知道在這世界上，我是再也遇不到一個像他一樣的人了。」

姜明安靜地聽著。

「我知道周圍的人都覺得我是個奇怪的人，但一個人有一個人的活法。我算是活在回憶裡吧。年紀越大，我越是想起以前的事，想得越多，越覺得對比起過去那些閃著光的日子，現在的生活是真的灰暗。」（五）