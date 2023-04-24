我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克揚言零利潤賣特斯拉電動車 光靠自駕軟體賺錢

不是AI…科技億萬富豪押注1技術 成功可能賺上1000倍

頭家門外（一一）

黃錦樹

事實是，當頭家被要求坐下來喝茶時，鹿野苦著臉衝去醫務室，他不失幽默感地苦笑說：「我覺得蛋黃都快跑出來了。」他也不知道事情是怎麼發生的，看來鹿野和頭家的感知之間有一種微妙的時差、一種文化差異。

一般人只看到頭家走出被日軍徵用為刑所的中華大會堂時臉色很難看（幾乎變成生芒果青色，像拉美克星人，此後也沒甚好轉），雙眼的眼白也幾乎消失了，成為漆黑的鬼眼。隨後的三年多，頭家明顯和日軍有一些生意上的往來。頭家的養豬場和養雞場，給日本鬼子提供肥大的雞豬鵝鴨；他的米店，也給鬼子提供一卡車、一卡車的暹羅米，還和鬼子合夥開椰油廠、醬油廠、肥皂廠、酒廠等，以致一度被抗日軍視為漢奸，還差點被激進分子行刺。

但後來有證據顯示，頭家不只利用他和日本人的關係，拯救過好些被日軍逮捕的無辜民眾，其實和抗日軍也有私下接觸，甚至還給他們提供過槍枝（走私軍火可能是他不為人知的生意之一）和救命的藥物。那些小三星唔讀冊，不知道頭家雖然是大資本家，可是興趣廣泛，且自相矛盾，連「無差別丟炸彈」的無政府主義者都支持過的（只要丟的不是自己的店）。南洋共產黨成立大會，就在他在牛車水的洋樓上，場地、茶水、每個人吃的海南雞飯，都是頭家提供的。頭家和胡志明可是交情匪淺，常一起在牛車水吃薄餅，否則他的「越南玫瑰」打從哪來？

頭家葬禮後一百天的午夜，一場驟雨之後，鎮上和郊區馬來甘榜裡，每個人都聞到一股難以忍受的臭味，所有人都知曉那是股屍臭。（一一）

日本 越南 共產黨

上一則

曼谷藝術圈台灣展品能見度漸高 幕後推手是她

下一則

祕藏幾樁山水

延伸閱讀

準備好了 中強調「最快速度」接丫丫回國

準備好了 中強調「最快速度」接丫丫回國
搭機攜現金4萬元被沒收 北卡男抗爭多年終索回

搭機攜現金4萬元被沒收 北卡男抗爭多年終索回
市府擬建物流中心 減少送貨卡車臨停

市府擬建物流中心 減少送貨卡車臨停
街頭遊戲機、日軍義肢融入作品 高重黎展40年創作軌跡

街頭遊戲機、日軍義肢融入作品 高重黎展40年創作軌跡

熱門新聞

「歌劇魅影」16日正式向百老匯告別。（美聯社）

「歌劇魅影」告別百老匯 劇作家韋伯親率新舊卡司謝幕

2023-04-17 06:02
黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（上）

2023-04-22 02:02
黛安∕圖

峰廻路轉的幸福（下）

2023-04-23 02:02

吃多肉蛋奶 送我進醫院

2023-04-20 02:00

幽默的齊邦媛

2023-04-16 02:01
帕辛寺。（萬阡．圖片提供）

孤身女子泰國迷遊記（中）

2023-04-19 02:02

超人氣

更多 >
2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點