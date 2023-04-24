事實是，當頭家被要求坐下來喝茶時，鹿野苦著臉衝去醫務室，他不失幽默感地苦笑說：「我覺得蛋黃都快跑出來了。」他也不知道事情是怎麼發生的，看來鹿野和頭家的感知之間有一種微妙的時差、一種文化差異。

一般人只看到頭家走出被日軍徵用為刑所的中華大會堂時臉色很難看（幾乎變成生芒果青色，像拉美克星人，此後也沒甚好轉），雙眼的眼白也幾乎消失了，成為漆黑的鬼眼。隨後的三年多，頭家明顯和日軍有一些生意上的往來。頭家的養豬場和養雞場，給日本 鬼子提供肥大的雞豬鵝鴨；他的米店，也給鬼子提供一卡車、一卡車的暹羅米，還和鬼子合夥開椰油廠、醬油廠、肥皂廠、酒廠等，以致一度被抗日軍視為漢奸，還差點被激進分子行刺。

但後來有證據顯示，頭家不只利用他和日本人的關係，拯救過好些被日軍逮捕的無辜民眾，其實和抗日軍也有私下接觸，甚至還給他們提供過槍枝（走私軍火可能是他不為人知的生意之一）和救命的藥物。那些小三星唔讀冊，不知道頭家雖然是大資本家，可是興趣廣泛，且自相矛盾，連「無差別丟炸彈」的無政府主義者都支持過的（只要丟的不是自己的店）。南洋共產黨 成立大會，就在他在牛車水的洋樓上，場地、茶水、每個人吃的海南雞飯，都是頭家提供的。頭家和胡志明可是交情匪淺，常一起在牛車水吃薄餅，否則他的「越南 玫瑰」打從哪來？

頭家葬禮後一百天的午夜，一場驟雨之後，鎮上和郊區馬來甘榜裡，每個人都聞到一股難以忍受的臭味，所有人都知曉那是股屍臭。（一一）