阿普航空／圖

自從實行垃圾分類以後，我們社區不再把垃圾堆放在走廊等保潔員收走，要自己拿到樓下，放進分類垃圾箱。但我們樓有幾戶人家享有特權，保潔員上門來收走他們的垃圾。其中兩戶是行動不便的老人，剩下這一戶則是我家的芳鄰，陳先生和陳太太。胖胖的女保潔員胖胖告訴我，做為回報，陳家的廢紙、棄物、舊家電、舊家具，以及快要過期的食品等等，全部免費送給她，同時另付酬金，請她定期到家裡做保潔工作。

為何我與大樓的保潔員胖胖如此熟稔？另有因緣，後面再表。現在我們再來說說陳家大少爺，陳白羽小朋友。

白羽小時候文靜、乖巧，幾乎不說話，曾來我們家跟我兒子練過一段時間琴。我兒子五歲開始學鋼琴，兩年後考了五級，算是進步神速。這事陳太太不知從哪知道的，過來敲門祝賀，表示也要送兒子去學琴。她家兒子已經九歲，起步會不會晚了點？欒老師說，學琴這種事因人而異，大一點未必是壞事，起碼識譜比小屁孩容易，沒準上手更快。

陳太太向欒老師買了五十堂課，同時在他們琴行買了個接近三萬元的琴。欒老師擔心白羽未必能堅持得下去，或不適合學琴，建議先租個舊琴來用，要不然移步到琴行練一陣子先，反正琴行就在旁邊。陳太太不想租人家用過的舊琴，更不願意帶兒子去琴行，說不衛生。

之前陳太太向我了解過，我兒子還未正式上課，就已經買好了琴，大概是認為她兒子也該有此待遇吧。我告訴她，我之所以事先買好琴，是因為我與欒老師是老朋友，我家兒子打小在他們家玩，已經非正式地上過不少課，幾位音樂老師都認為他有音樂天分。陳太太說，買個琴不要緊，兩三萬又不多。

欒老師教了陳家少爺十堂課，私下裡跟我說，從未教過這麼難教的學生，簡直對牛彈琴。那孩子，你問他真的願意學琴嗎？他說很想學。但他的屁股坐在凳子上一動不動，眼珠子卻轉亂，思緒飄去九霄雲外，喊都喊不回來。

這些情況欒老師及時給陳太太回饋了，陳太太說可能他還不習慣──她們商量的結果是，讓我兒子做白羽的陪練──開始時說給點陪練費，我張嘴客氣了一句，陳太太馬上說那就謝謝你們啦。陪練費不給了，第一次送兒子過來時，帶了盒拼圖做禮物──第二天我們打開發現只有七成新，是再裝回去假裝成剛剛從商店買回來的樣子。

令我意外的是，一向樂於助人的兒子半個月後，打死不肯再陪白羽練琴。我問他原因，他說沒有原因，就是不想。我說白羽哥哥又斯文、又安靜，挺好的啊。兒子說：你喜歡他，你陪他練，我不幹。

十二堂課過後，欒老師把陳白羽轉給另一位音樂老師，她丈夫，又教了五堂，也不行。再轉給他們琴行最厲害的、音樂學院退休 的老教授，堅持了四堂課，老教授說教了一輩子琴，從未見過如此難搞的學生，油鹽不進，又甩回去給欒老師……

欒老師這個人啊，財迷，但卻是一位有原則的財迷，從不誤人子弟。她把剩下的課時費退還給陳太太，同時婉轉地提醒，白羽不適合學習藝術，起碼不適合學習鋼琴、小提琴這類難以上手的樂器。

陳家夫婦不信邪，帶兒子去另一間琴行繼續上課。之後只要我家的琴聲響起，隔壁大抵也有琴聲傳來，像跟我們較勁。我問兒子，白羽哥哥彈琴有沒有進步。他說有個屁，錯漏百出，沒有一天彈對過。這樣的情形維持了挺長時間，大概一年後，我們這層就只剩下我家兒子的琴聲了。

後來欒老師告訴我，陳太太託她賣琴，非但不降價，還要比入手時賣得貴，說這個牌子的琴最近漲價了，現在的物價也比兩年前高不少。我啞然失笑。

欒老師又說：「陳太太人其實不壞，只不過有點太過自信。跟她面對面說著話，我總懷疑自己是不是哪裡該她、欠她！」

欒老師的感慨我當成笑話回家講了，妻子說隔壁兩公婆的確自命清高，整天陰森著臉，從來就沒有好心情。在電梯裡遇見，用鼻子「嗯」一聲算是跟你打招呼。老李你說，他們會不會把所有人都當成是自己的下屬呢？

我說不僅僅我們人，連我們家的貓都怕他們。我家養了隻差不多二十斤的布偶貓，個大頭腦笨，連自己拉的屎都埋不好。好處是性格開朗、熱情好客，在我家負責涉外迎賓工作，喜歡趁門被打開的瞬間，衝到外面的走廊跟我們玩躲貓貓遊戲。客人進屋，必定要聞人家的腳，連外賣小哥在門外等的那麼一小會，也衝過去撩人家玩。（二）