我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

科奇拉音樂節喝水比吃漢堡還貴 打車2哩路三段收費

藤蔓女人（一三）

張舒涵

童欣不知道能去哪兒，就是漫無目的地跑著，只要能距離那個魔窟遠一步，安全感就能多一分。深冬的寒風把童欣赤裸的腳面撕開一道道血口子，等到徹底安靜下來，她才發現自己居然跑到了學校。此時已是寒假，偌大的校園裡連個人影都沒有。孩子餓得哇哇大哭，童欣急忙找了個避風的樓角給孩子餵奶。

寒風凜冽，童欣只穿了件單薄的睡衣，站在雪地裡不住地打著哆嗦。她攥緊拳頭，只覺手中堅硬，張開手掌，居然是那盒險些奪去全家性命的火柴。童欣一聲苦笑，拿出一根劃燃，小小的火焰「騰」地升空而起。小寶寶「咯咯」笑了起來，伸出襁褓裡的小手想要去抓火焰，甜甜地偎在母親懷裡睡著了。

「女子柔弱，為母則剛」。在這個方圓十里空無一人、冰冷孤獨的大學城裡，遍身血污的童欣猛然領悟了這個道理。她強迫自己鎮靜心神。此時夜色已深，幾乎所有大樓都漆黑一片。童欣突然看到老賈的畫室裡還亮著燈，急忙深一腳、淺一腳來到畫室，推開門一頭栽了進去。

老賈正在全神貫注刻著版畫模板，突然房門大開，冷風灌入，黃色燈光被吹得左右搖曳。童欣母子衣衫帶血、面容枯槁，像孤魂野鬼一樣出現在他面前。老賈唬得險些拔刀自衛，清醒過後急忙攙扶她坐下。

童欣講完遭遇，老賈氣得胸膛炸裂，起身就要去打抱不平。童欣哀求他不要聲張，自己已經下定決心離婚，判決書下來前，只能躲在學校裡。老賈把幾十把刀具一字排開，保證只要有他在，那個畜生就不可能進來搗亂。童欣求老賈陪她去趟辦公室，老賈以為她要拿些換洗衣物。（一三）

上一則

「史上最偉大的唱片人」紐約拍賣藏品 30件估超過1.2億元

下一則

我在唐代的春天（二帖）

延伸閱讀

盈盈半水間（一七）

盈盈半水間（一七）
藤蔓女人（二）

藤蔓女人（二）
化療癒情傷（一一）

化療癒情傷（一一）
盈盈半水間（一六）

盈盈半水間（一六）

熱門新聞

「歌劇魅影」16日正式向百老匯告別。（美聯社）

「歌劇魅影」告別百老匯 劇作家韋伯親率新舊卡司謝幕

2023-04-17 06:02

幽默的齊邦媛

2023-04-16 02:01
作者自烹的雞片雜碎。（朱寶．圖片提供）

漫談炒雜碎

2023-04-16 02:02

貪小便宜

2023-04-16 02:00

吃多肉蛋奶 送我進醫院

2023-04-20 02:00
可樂王∕圖

等待叫賣人的歲月

2023-04-15 02:02

超人氣

更多 >
毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎

毛澤東屠殺人民 中駐法大使受訪怒嗆：你念過書嗎
「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴
8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆

8點檔女神不藏了 上下齊露…D乳炸出被讚爆
18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控

18歲華裔女大生搭公車被捅7刀 印州婦面臨仇恨犯罪指控
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友