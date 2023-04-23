童欣不知道能去哪兒，就是漫無目的地跑著，只要能距離那個魔窟遠一步，安全感就能多一分。深冬的寒風把童欣赤裸的腳面撕開一道道血口子，等到徹底安靜下來，她才發現自己居然跑到了學校。此時已是寒假，偌大的校園裡連個人影都沒有。孩子餓得哇哇大哭，童欣急忙找了個避風的樓角給孩子餵奶。

寒風凜冽，童欣只穿了件單薄的睡衣，站在雪地裡不住地打著哆嗦。她攥緊拳頭，只覺手中堅硬，張開手掌，居然是那盒險些奪去全家性命的火柴。童欣一聲苦笑，拿出一根劃燃，小小的火焰「騰」地升空而起。小寶寶「咯咯」笑了起來，伸出襁褓裡的小手想要去抓火焰，甜甜地偎在母親懷裡睡著了。

「女子柔弱，為母則剛」。在這個方圓十里空無一人、冰冷孤獨的大學城裡，遍身血污的童欣猛然領悟了這個道理。她強迫自己鎮靜心神。此時夜色已深，幾乎所有大樓都漆黑一片。童欣突然看到老賈的畫室裡還亮著燈，急忙深一腳、淺一腳來到畫室，推開門一頭栽了進去。

老賈正在全神貫注刻著版畫模板，突然房門大開，冷風灌入，黃色燈光被吹得左右搖曳。童欣母子衣衫帶血、面容枯槁，像孤魂野鬼一樣出現在他面前。老賈唬得險些拔刀自衛，清醒過後急忙攙扶她坐下。

童欣講完遭遇，老賈氣得胸膛炸裂，起身就要去打抱不平。童欣哀求他不要聲張，自己已經下定決心離婚，判決書下來前，只能躲在學校裡。老賈把幾十把刀具一字排開，保證只要有他在，那個畜生就不可能進來搗亂。童欣求老賈陪她去趟辦公室，老賈以為她要拿些換洗衣物。（一三）