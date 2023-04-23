姜明說起自己因為老院長的善心，才隨了母姓，說起他在福利 院裡的生活，說起他當學徒、開了店，可他還是總會想起自己的媽媽，又說到他的媽媽帶著自己堅持了好幾年，還是無法再繼續。但是她在死前，還是把有老鼠藥的杯子放在了高處。

老所長聽著，不停地嘆著氣。他忍不住拍了拍姜明的背：「那麼年輕的一個姑娘，承受這樣的打擊，她最後的選擇也是無奈，你別怪她吧。」他的和藹讓姜明想起了已經去世的老院長。他在安慰聲裡，流下了眼淚。

老所長姓韓，他把自己的手機 號給了姜明，他說：「孩子，咱們也算是有緣分的人，以後你在厲城有親戚了，我就是你韓伯。」

中秋節的時候，姜明給韓伯發了問候的短信，對方很快就回了。他說：「小明，也祝你快樂，對自己好點，遇見喜歡的姑娘就去追。你得過得好，你媽媽才放心啊。」

韓伯說得沒錯，儘管自己再孤獨，可還是得去追尋世人眼裡的幸福。

3

從厲城回來，他又去了西郊奶廠的舊址，媽媽生前做過臨時工的地方。奶站早就不復存在，這裡成了新的開發區，街道經過多次修整擴張，早就不復從前破敗的模樣。他和媽媽租住過的棚戶區也早就拆了，蓋起了高層。這裡曾經是姜明一直抗拒的地方，自己的媽媽在這裡放棄了生命，他自己命運的拐點也從這裡開始。

技校畢業那年，他來過這裡一次。那個時候奶廠還在，他找到了一個老頭，騙那人說自己是小報的實習記者，硬是塞給了人家一包菸，讓那人說說奶廠這一片出過的奇聞異事。果真沒說幾句，就提到了姜瑤的死，老頭說，出事前誰都沒有想到姜瑤會輕生。（四）