甚至有人說他在日本 憲兵部那裡，為「不死」的名聲所累，胸腹已經被暴躁的軍官用武士刀劈開。但為什麼還能似乎無傷地走出來（只有衣服留下了完美的刀痕），是誰也不能了解的事。這一傳聞在大西覺這位戰犯審判中逃過一死的憲兵囉哩吧嗦的回憶錄中得到證實：

……剛從南京戰場上劈殺了數百個中國人而自封「千人斬」的鹿野君，素來頗以神不知鬼不覺的拔刀技自豪。他的斬擊號稱「無痛劈殺」，意謂被斬殺的人一瞬間根本不知道自己已被切斷，不會覺得痛。等到感覺到痛時，其實已經死了七、八秒，有的被斬殺後還能說上幾句話。

那時，看到傳說中的奇人，穿著灰色唐裝、臉露微笑、據說有不死之身的「頭家」，一時忍不住技癢，還沒打招呼，就拔刀準備劈殺。那時，發生了件奇怪的事。我看到頭家非常快地靠近鹿野君，好像在鹿野君的刀柄上按了一下，在他的胯下捏了一下（「卡」的一聲，好像蛋被捏破了），我也不確定鹿野君是不是拔過刀（秒速斬殺對手，刀迅速回鞘）；還是刀根本沒機會出鞘。從他得意的表情來看，應該是認為已成功把對方斬殺，他在數秒等待對方覺得痛、等待血噴出來。七、八秒過去後，鹿野君突然臉色變得很難看，捂著下體彎下腰，似乎很痛苦。（《東方的直布羅陀》，頁一○一）

「卡」的一聲？日本鬼子的蛋是有殼的？

其實是為了爾後的合作──日本鬼子需要華人 頭家的財富和生產力，募集糧食的能力、多年建立的生產線和通路，那「八個野鹿」的莽撞立即被上司喝止了。如果刀沒拔出來，頭家的衣裳不致被劈開。大西覺的回憶錄引述了鹿野的證言：「我明明……看到自己把那傢伙劈開了。我清楚感覺到刀刃劃開皮肉，像劃開香蕉莖，劃破了肝臟，那好聽的聲音──」（一○）