阿普航空／圖

國慶長假最後一天中午，我們坐在牛肉火鍋店臨街的位置，陽光透過玻璃灑在身上，暖烘烘的十分舒服。空氣透明清爽，陽光明晃晃看上去好像很熱的樣子，其實一點也不熱，正是吃火鍋的絕佳氣溫。

牛肉火鍋店內，肩並肩坐著的母子二人低頭玩手機 。我隔著玻璃，孤獨地望向街角一棵花開到半殘的高山木棉，紫色的花瓣從高高的枝頭脫落，一片一片打著旋兒往下飄。一位由遠及近的長頭髮美女走著、走著，突然衝我露出雪白的牙齒，嚇了我一大跳。凝神一看，原來是欒老師，我兒子的鋼琴老師。嚴格來說，是「曾經的」鋼琴老師，小王八蛋因為學業太重，早在幾年前已經放棄了藝術。

我趕緊向欒老師展示笑容，同時提醒妻子、兒子跟人家打招呼。我們與欒老師同住在旁邊那個很大的老社區，我家在西邊、她家在北端，所以我們時常能遇見。在一個地方住久了就這點好，日常散步都能與人微笑傳情、相互問候，體會人間溫暖。伴隨著年歲增長，我越來越喜歡散步，也越來越喜歡隔著玻璃窗戶的問候方式，得體又不失禮貌。

妻子大概是餓了，小聲問要不要催催服務員。我說等等吧，反正我們不趕時間。八成是因為要減輕成本，這間牛肉火鍋店從兩年前開始辭退服務員。如今廚房以外所有的事情都歸老闆娘一個人管，沒有服務員了，每次過來吃飯，我都不忍心催。

普通的汕頭牛肉火鍋店用電磁爐大鍋，這間單人單鍋。湯底是米湯加藥材，食材講究，比普通的牛肉火鍋店貴不少，人氣一直都不旺，尤其是中午──剛才我們進來，那麼空曠的大廳，一個客人也沒有。

「噗噗、噗噗，噗噗噗……」

奇怪的聲音突然響起，感覺十分刺耳，轉身看到我們的鄰居陳先生和陳太太，在與我們相隔三張桌子的位置面對面站著，一人拿著一小瓶酒精噴凳子，噴完凳子坐下來噴桌子，噴完桌子噴餐具。他們真的很有儀式感，還戴著透明的一次性手套，就是我們戴著吃東北醬骨架那種。

吃飯過程中，我偷看過他們幾眼，見到他們自始至終都戴著那玩意用餐。我那位正處於叛逆高峰期的兒子小聲嘀咕：「這麼恐菌，還出來混個屁！」然後重新露出他詭異的笑容，低頭專注於手機，不知他在跟什麼人聊天。

妻子與我交換眼神，小聲問要不要過去打招呼。我說算了吧，不去打擾人家。剛才大廳內只我們一家三口，他們進來不可能看不見我們。還有就是，我的確不大樂意招惹這對夫妻。早些時候，我與陳太太共乘電梯時犯賤說了句：「我好像很久沒見到你家兒子了啊。」──我的本意是問她兒子是否去了外地讀大學──她別過頭去不搭理我。之後起碼兩個星期，她一見到我，就擰過頭去看別處。

「噗噗」的聲音此起彼伏，我懷疑他們連旁邊的桌椅都要消毒，要不然怎麼能噴那麼久？還好此時除了我們，再無別的客人，也幸虧我了解他們這個其實不算太過分的怪癖。如果還有別的食客，會不會被他們嚇跑？

毫無疑問，陳氏夫婦是噴酒精愛好者。幾年前的一個周末傍晚，我在健身 房門口，遇見正準備離開的陳太太，進入汽車 之前，朝自己手上、身上、頭上噴酒精。她應該是剛剛上完收費團舞小班，寬大的風衣裡面是緊身練功服。我們家附近這間健身房，當時差不多是全市最高級的了，設備、衛生、服務等等都相當令人滿意，收費也不低，尤其是私教課和小班團體課──可就算是這樣，陳太太也不滿意。之前在健身房與我聊天，說她來這裡只是跳舞和練瑜珈，那些器械，除了跑步機，什麼都不用，很是吃虧。我說你真浪費，幾萬元一台的機器都不用。她說沒辦法，大家都用那些機器，摸來摸去不衛生。

我說瑜珈墊也是公用的，你難道不怕有細菌？她說自己從來都是自帶瑜珈墊的，公用的怎麼敢碰？她有好幾個瑜珈墊，拿到這裡來，用過一次就要洗，輪換著用。

有這麼一個感覺吧，陳太太或者她丈夫，讓我以為他們是契訶夫筆下的「套中人」，而我自己是個不講衛生的社會底層人士。還有一點是，他們家的快遞從不直接拿回家──不是他就是她，戴一次性手套從樓下大堂拿回來，放在門外的走廊，全面噴一次酒精，拆開取出裡面的東西再噴一次。然後把快遞箱和一次性手套留在走廊上，東西拿回家。偏偏他家特別愛網購，不同規格的快遞箱經常小山似地堆放在走廊，等待保潔員胖胖或者胖胖的丈夫拖地時帶走。（一）