潛意識裡，童欣一直希望能有棵大樹可供倚靠。小時候這棵大樹是父母，結婚後這棵大樹是丈夫，如今丈夫和父母都靠不住了，自己該怎麼辦？童欣六神無主，她抬起胳膊，看到兩條臂膀上或輕或重、或青或紫，皮破肉爛蓋著血痂，竟然找不到一塊好肉。童欣號啕大哭，心中一個聲音越來越響：自己不想活了，要帶著這家子魔鬼一同下地獄去！童欣忍著劇痛咬緊牙關，慢慢爬起身，從抽屜裡找出一盒火柴，走到廚房打開了煤氣開關。

煤氣聲「呲呲」作響，不知道過了多久，童欣只覺天旋地轉，隱約聽到婆婆和丈夫正在開門。童欣眼淚撲簌簌而下，拿出根火柴準備點燃。在這萬籟俱寂的一瞬間，童欣突然想到了三十年間的種種過往，童年的那些快樂、青春的那些憂慮、成人後的那些煩惱，種種影像在眼前一閃即逝。她小時候經常想，如果人生能夠定格在某個幸福的瞬間該有多好。如今人生真要定格了，可卻是最悲慘黑暗的低谷。

大門「咯吱吱」打開，童欣爬到門後，閉上眼睛顫抖著舉起火柴。門後灰塵四溢，童欣忍不住一聲輕咳。孩子聽到了媽媽的聲音，突然之間大哭，口齒不清地喊著：

「mu ma！」

聽到孩子天籟一般的童音，童欣瞬間清醒，大哭起來。孩子才剛剛來到這個世界幾個月，人世間的陽光、鮮花、掌聲，種種的美好都沒有領略，如何能夠把他帶回陰冷恐怖的地獄。童欣掙扎著爬起身，抱著孩子，跌跌撞撞跑了出去。

老公想要追，婆婆感覺到了屋中的異樣，聲嘶力竭地大喊：「我的個祖奶奶啊！這個女人太狠毒啦！她是想要咱們全家的命啊！」（一二）