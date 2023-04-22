巧佳的麻煩事（全文完）

巧佳才不搭理海倫甩過來的雞肋呢。

雖然沒有什麼親暱的動作，可他分明不像是房客、室友，倒像是情人。萬沒料到，海倫竟然也會養小白臉。印象中的海倫精於算計、只愛自己，跟這樣的事扯不上邊呀！頓時，巧佳覺得自己是不速之客，撞見不該撞破的事，如芒在背，後悔來海倫家這一趟。

海倫雖然沒有大大方方向巧佳介紹她的小男友，可是在送巧佳到門口時，瞥了一眼在廚房的歐文，用中文對巧佳：「你知道我離婚了？」

巧佳搖搖頭，聽到這樣的事，她比海倫還尷尬：「不知道。」

「我跟我老公離婚了，這房子給我，舊房子歸他。」海倫小心翼翼地說，生怕歐文聽見似的。其實歐文聽不懂中文，倒是她欲說還休的神情很可疑。

巧佳不知道說什麼好，感嘆了一句：「以為你和你老公都很喜歡這房子。看，這不是都裝修好了嗎？卻不在一起了。」

「就是裝修鬧的。他在那邊指手畫腳、我在這裡累死累活，沒少吵架！」海倫賭氣地說。

他們夫妻長期分居，早應該磨合出自己的相處方式了吧？一段婚姻的離合沒有那麼簡單，裝修不過是壓斷駱駝脊背的最後一根稻草罷了。

想像一下，住在這棟房子裡，海倫她幸福過嗎？她精心盤算、費心打造，最後又享受到了什麼？她和這位小男友之間，又有多少真情、多少算計？如今的她可憐嗎？值得同情嗎？還是性格使然，咎由自取？可憐之人必有可恨之處，可恨之人必有可悲之苦。

想到這，巧佳更加不願攪和別人的私事，決意抽身離開。之後，巧佳只希望，和海倫的生活不要再有交集。（全文完）