臨別時，毛主席大筆一揮，給頭家寫了兩首意氣風發的〈沁園春〉，還有「民族英雄」的牌匾。

那時頭家已經很衰老了，好像因為頻繁地參與建國（及造人），而耗盡了心力。後來，毛主席手書親賜「民族英雄」四個字，也被用在頭家的墓碑上，是為「民族英雄□□□頭家之墓」。為了感念頭家對人民共和國的貢獻，文革期間，頭家還收到毛主席寄贈的一尊三公尺高無頭南北朝坐佛。那頭，據說給日本 鬼子活生生鋸斷帶走，深藏於京都。其實頭家偏好收藏無頭佛像，他的其中一棟紅毛樓的禪房，就陳列了數十尊無頭佛。心血來潮時，頭家會點了線香、盤坐在蒲團上，與他們共同讓頭腦放空竟日。

頭家另一個特別的嗜好是收藏門（或其門的殘骸），有古老歷史的城門、廟門、大宅門、小門。因為極其節制，所以收得不多。其中有殘段疑似是熱蘭遮城的門，是頭家在棉蘭當瑪腰時，巴達維亞的碧眼紅毛總督送的；南京城的小北門上的銅環，是孫文送的；西安被踹斷的半個城門，是蔣委員長送的；北京 城北門厚重的門檻，是毛主席送的。奉英女皇之命，大盜史坦因曾給他送過一塊古樓蘭城的木門殘片，彩繪著獨眼門神的半張臉。

頭家故後，據說他一個從事街頭藝術創作的年輕孫子（還是私生子）依遺囑清單，獲贈一箱面具。那五百多個面具中，最有名的一副，是日本昭和天皇用過的，鼻子長得像陽具的天狗面具。

其實，頭家的名氣、他之拯救中國於垂亡，都曾給他在日本鬼子南侵時致命的麻煩，甚至被日軍憲兵隊「請」去仔細盤問過，被勒索了五千萬做為「奉納金」。（九）