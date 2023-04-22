薛慧瑩／圖

「什麼？」姜明問。

「我是說我和我的那個朋友。」榮阿姨喃喃低語，「上一次見面，已經是多年以前的事了。」

姜明只是默默地聽著。

榮阿姨和生活在附近的女人不一樣，住在這一片的女人，但凡到了她的這個年紀，對於外表就妥協了很多。菜場裡到處都是為了省下幾毛錢，就和小販歇斯底里討價還價、神情焦灼的女人。但榮阿姨好像把她所有在醬菜鋪子裡打工掙來的錢，都花在了打扮上。姜明去菜市場裡買菜，常常一眼就能注意到坐在醬菜攤位後面、發著光的榮阿姨。她的妝容精緻、頭髮一絲不亂，耳朵上戴著耳環、胸前掛著配飾，像個不服輸的沒落貴族。

褚鵑說，市場裡沒人知道榮阿姨的底細，她很少跟別人說起自己的事。她待人溫和禮貌，卻又有點拒人於千里之外的冷淡。「這一點倒是和你有點像。」褚鵑對姜明說，口氣裡帶著些許埋怨。

姜明說：「你好像對榮阿姨有成見。」

褚鵑撇撇嘴：「我不是故意針對她。你看人家李大姐，和她差不多的年紀，也是一個人過日子，感覺就比她實在可靠多了。那才是真正的慈眉善目，不像姓榮的，假惺惺的。」她想了半天，想出了一個詞：「華而不實。對，榮阿姨就是華而不實。」

姜明在心裡白了她一眼，沒接話。

那段時間，褚鵑越發勤快地往姜明的店裡跑，就是傻子也明白她的心意，可姜明就是不為所動。

「你結婚了嗎？」有一次，又是在姜明給榮大姐修剪髮梢的時候，榮阿姨問。

「沒有。」姜明說。

「有喜歡的人嗎？」她又問。姜明感覺到了站在屋子角落的褚鵑屏住了呼吸。

「沒有。」他俐落地落剪、俐落地回答。

榮阿姨沒再問。褚鵑再也待不住，跌跌撞撞地從屋裡跑了出去。

「那姑娘喜歡你，你知道吧？」

「我知道。」

「你不喜歡她？」

「不喜歡，原本就想找機會跟她說清楚。這下正好，可以斷了她的念頭。」姜明說。

「這麼無情啊。」榮阿姨笑著打趣他。

「我覺得搞對象這種事，還是不要拖泥帶水的好，不喜歡就是不喜歡。我也不想拖著、耗著，耽誤了人家。」

榮阿姨意味深長地望著他，然後輕輕地點了點頭。

褚鵑在那之後的好多天，都沒有再來過姜明的店裡。半個月後，蛋糕店的老闆娘給她介紹了一個打燒餅的外鄉小夥子。

也許是為了氣他，褚鵑會故意挽著那小夥子的胳膊，兩個人一起從姜明的店門口慢悠悠地走過。姜明看見他們，臉上也只是掛著淡然的笑。他不覺得自己失去了什麼。他本就不具備擁有另一個人的能力，想要找到這種能力，他必須得先知道自己是什麼樣的人、需要什麼樣的人。而他從媽媽那來，他得先弄清楚媽媽的事。

對於媽媽，他知道的還是太少了。他知道她叫姜瑤，她的父母結婚很多年後才生了她，身體也都不太好。她剛一成年，父母就在兩三年間相繼病逝了。她在一個機械廠裡做過一段時間的臨時工，那之後的人生，除了戀愛期短暫的甜蜜外，似乎也就只剩下了悲慘。

又過了兩個月，褚鵑和那個打燒餅的山東小夥子結婚了，在城裡的「迎客來酒家」辦了三桌酒席。姜明的學弟阿普去了，姜明的房東 李大姐也去了，可就是沒有邀請姜明。姜明關了店，坐火車去了厲城。

在厲城的峰譚路派出所裡，姜明簡單地說明了來意。接待他的民警說年代久遠，那樁殺人案在當年就已經結了，罪犯也已經伏法。根據規定，卷宗也沒有辦法給他看。

姜明點點頭表示理解，他說：「殺人的就是我爸，我媽也死了，我是在福利 院裡長大的。我就是想知道這件事的來龍去脈，我就是想從頭到尾地聽一遍。」

民警面露驚訝，但對他的境遇表示同情。他們把情況報告給了所長，幾經周折後，聯繫到了早已退休 的老所長。

老所長特意來所裡和姜明見了面，他說當年那件事很轟動，新郎官在新婚之夜殺了人，被派出所的民警帶走的時候，除了飛濺到他臉上被害人的血跡外，還有一絲淡淡的笑。但是站在房間角落的新娘子一直在哭、一直在哭，眼淚如泉水般湧出。紅色絹帶髮飾還戴在頭上，跟著她顫抖的身體一起抖動，看起來像一片快要墜落的血。

「時間真的過得太快了。」老所長上下打量姜明一番，嘴唇張了張，原本還想再說什麼，但可能是覺得不妥，最後還是什麼也沒說。姜明能夠猜到老所長欲言又止的原因，一個殺人犯的血脈，斷了也就斷了，可偏偏被一個倔強的女人保留了下來。那血脈原只是一粒種子，可後來長出手腳、探出腦袋，日夜交替，一餐一宿間，變成了站在自己面前的，身材頎長、稜角分明的男人。

「你的媽媽很可憐，也很不容易。」老所長說出了下半句。這是真心話。就算是見多了悲歡離合的他，對於那樣扭曲無解的境遇，也唯有嘆息。

姜明的媽媽在那件事後遠走他鄉，後來發生的事老所長不知道。老所長帶著姜明去所裡的食堂吃了飯，耐心地聽他講著自己的事。（三）