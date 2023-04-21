婆婆笑裡藏刀，敲打著每一個賓客說：「這紅包裡可不一定就是錢。講究的給你塞幾張假錢，不講究的塞紅紙、白紙，嘿，我什麼沒見過！」

三年時光很快過去了。童欣有了孩子，她的婚姻果然如大多數人預料的那樣，非常不幸福。想起父母跪在面前，哀求不要結婚的場面，童欣恨不得找把菜刀剁了自己。夫妻二人從洞房花燭夜的第一個耳光，發展到後來的水火不容、拔刀相向，僅僅半年時間而已。生完孩子後，家庭矛盾更加嚴重，在婆婆的攛掇下，老公把童欣簡單粗暴綑綁了一下扔在地上，用鞭子抽打著給他媽出氣。

童欣生怕嚇著孩子，死死咬住嘴唇，不發出慘叫呻吟。老公一邊打、一邊罵：「好好的日子不想好好過是吧，你就是皮癢癢，就是賤！」

婆婆在一旁添油加醋說：「這種賤女人，吊在樹上用鞭子狠狠抽一頓，也就能保半年賢良淑德！」

童欣看著丈夫猙獰的面容，嬌弱的身軀在他強壯的雙臂下，根本無從反抗。皮鞭如雨點般落下，童欣夢想倚仗的長城，如今全部碎成磚瓦砸在身上，直砸得鮮血淋漓、魂飛魄散。

幾次家暴 下來，童欣萬念俱灰，悄悄給父母打電話訴說委屈。父母異常冷淡，一句話不說，就掛了手機 。好似寒冬裡一盆冷水澆在頭頂，渾身顫慄的童欣這才明白，記憶裡那個充滿溫情的家、無論做錯了什麼都可以被原諒的家，已經徹底關上了大門。人生從此沒有退路了。

聽著話筒裡的忙音，遍體鱗傷的童欣萎縮在牆腳痛哭失聲，從未感到過如此的孤單絕望。她雖然看遍了世界名著，知道苦難讓人成長的道理，但真落在自己身上，這份苦難仍然是難以忍受的切骨之痛。（一一）