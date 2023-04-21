巧佳的麻煩事（三五）

巧佳根本無意去她的派對，可是盛情難卻，只好答應派對的前一天，去參觀她的房子。

這天，巧佳帶著兩大盆盆栽來慶賀海倫遲到的「喬遷之喜」。海倫雀躍地帶她屋前屋後走，展示自己的得意傑作。但是參觀下來，巧佳詫異得都忘了說上兩句讚美之詞。海倫不只擴建了一個廚房，還在原先的前門加建了兩層樓高的客廳。建築風格和用料，都與原先的房子格格不入。

改裝前的房子看著普通，細品之下則見自成一格的精緻。現在加上了前面這門樓一般的前廳，變得不倫不類，不僅突兀，還顯得面目可憎。而且這個客廳沒有任何功用，除了粗笨的羅馬柱，空洞無物。像極了海倫貧乏的品味，也如海倫五大三粗的體型。開始巧佳都不知道這個空間該算做什麼，停留了良久，試圖說服自己為這畫蛇添足之處找亮點。最後只能暗自感嘆，可惜了這麼好的房子！

這時，巧佳瞥見有人從主臥室出來，是位陌生的年輕男子。海倫簡單介紹：「這位是歐文，他是我的網球教練。」不愧是運動型的美國人，體格健碩。不過相貌普通，在白人男性中算不上帥哥，也不醜。

網球教練在她家裡穿堂入室，一定是很熟絡的啦。巧佳知道海倫的女兒在外上大學，這個時候不會在家。也沒看見她老公。那這位是……？

莫非這就是她那位找住處的網球教練？巧佳記起，大約一年前，海倫問過巧佳，有沒有一個房間出租。說她的網球教練賺得不多，住不起正規的出租屋，只求一個房間的棲身之所。市面上自然找不到這樣的一個房間。海倫自己才搬進大房子。她幹麼不出租她自己的房間？竟然覬覦起巧佳的房子。（三五）