孫中山的告別式，他也受邀親自出席，還做了三分鐘的致辭，朗讀了幕僚抄來的輓辭：使無公在，當不知幾人稱帝、幾人稱王。

當中國所有港口被日本 鬼子封鎖而彈盡援絕，頭家運用頭家們長期以來建立的曲折綿密的地下匯兌管道、忠誠的幫派 兄弟，經由泰國、緬甸 、中南半島迷宮般的小徑，把錢一小筆、一小筆地帶進去，像螻蟻搬運糧食那樣。

中國幾乎被日本全面占領，只剩緬甸的補給線時，頭家募集大量物資，招募了數千個年輕機工，冒著生命危險，在那九彎十八拐的山路上，用小卡車把糧食、油料、藥品、衣物等送到雲南，讓國軍可以撐到美國的援軍到來，終於撐到日本戰敗。為此，蔣介石給他頒了褒揚狀、牌匾、勛章，甚至特製的、尺寸巨大、適合掛在會館大廳牆上的國旗。

日本鬼子戰敗後，國共內戰期間，頭家受毛澤東邀請北上，走訪了半個中國，親眼看到蔣政府嚴重的貪汙腐敗。頭家灰心之餘，轉而支持紅軍，慷慨解囊。那時，新客頭家也分裂成兩個陣營，支持蔣的，或支持毛的。人民共和國建國後，因國庫的黃金都被蔣運去台灣，新中國一貧如洗。在開國典禮前，毛親自給頭家打了電話，沙啞地說「祖國需要你」，要求盡力援助。為此，頭家賣掉印尼的十座礦山、一條河、二十多個島、一百多間廠、五百多間紅毛樓、兩個非洲小國，聯同其他同理念的頭家，籌措的資金可以買下台灣。即便英殖民政府多方阻撓，還是成功地把巨款匯到毛的手上。但對毛主席邀他到新中國定居，以便「共同建設新中國」，審慎考量後，頭家還是婉拒了，但同輩的頭家確實不乏受邀而「落葉歸根」的。（八）