巧佳的麻煩事（三四）

從夏天到歲末，轉眼幾個月過去了。這天，巧佳竟然收到喬伊的電話：「請你和你的客戶海倫聯繫一下。她簽收了我的客戶、也就是前業主的一箱紅酒。我的客戶一直跟這個酒莊訂購紅酒。因為是一年一次訂購，房子賣了之後，她忘了沒改地址。一直收不到這箱聖誕節 的紅酒，追蹤很久才發現，是寄到了舊地址。記錄上顯示，居然是海倫簽收了。紅酒又不是她訂的，那上面明明也不是她海倫的名字，她怎麼就幫人家簽收了呢？」

喬伊依然是很禮貌，公事公辦的用詞和語氣。可是聽得出來，她很驚訝海倫簽收了紅酒，而不是發現寄錯了，給原路退回。巧佳聽了卻極為尷尬，人再貪心，也不該貪寄錯的東西。紅酒這樣名貴的東西，寄送都有記錄可查，不然怎麼會要你簽收呢？智商再低也能料到，不可能僥倖不被人發現。

巧佳放下電話，就去找海倫，心裡一直害怕她別是把人家紅酒打開了。還好，海倫說那箱紅酒在她家，沒有開封。巧佳總算鬆了口氣，馬上去海倫家取。

見到海倫的時候，她居然還大言不慚地說了句：「她自己寄過來的，我就簽字了唄。」如果人家沒追蹤到這裡，是不是就可以順手牽羊呢？巧佳真為海倫感到無地自容。

突然造訪海倫家，巧佳發現她的廚房開始動工了。

隨後的兩年，海倫和巧佳的女兒先後畢業，往外州上大學，她們不會在女兒的學校裡偶遇。成為空巢媽媽之後，海倫搬近了學校，昔日的兩位朋友反而沒有往來。直到有一天，海倫說她的房子改建好了，請巧佳到她家開派對。（三四）