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頭家門外（七）

黃錦樹

頭家的資產遍及馬來半島、婆羅洲、緬甸、蘇門答臘，甚至中國、印度、日本、歐洲、美洲、澳洲、中東、非洲等地。如果火星上的土地可以買賣，一定也會有他的一份。頭家擁有的土地面積據說可能不小於一個中等國家。「富可敵國」對他而言不只是個形容詞，謠傳他很可能是個無人知曉的小國地下的王。

在中國瀕臨亡國的年代，他幾度伸出援手，募集了數量驚人的資金，像給垂死之人注射一劑強心針、給子宮中營養不良的胎兒多設置一根臍帶，讓它更生、重生、再生。

頭家曾把流亡南洋的康聖人奉為上賓，不畏清廷抗議，冒險把他安置在山上堡壘般的紅毛樓，請了中西餐廚師一日六餐（早、午、晚餐＋早茶＋午茶＋消夜）每日山珍海味，養得康聖人龍心大悅，睪丸腫脹，因此頻頻讓白皮小妾和黑皮「粉絲」受孕。因此康聖人大筆一揮，寫了很多自己的詩贈與他，和孫中山的「天下為公」、「革命之母」、「此地有花姑娘否？」，共同掛在他其中一間紅毛樓大廳與閣樓的牆上。

那時頭家還綁著辮子，只是出席紅毛的正式宴會時，會把頭髮盤起，藏在帽子裡。一直到年輕的皇帝被拖鞋臉老太婆毒死，所有和他一樣的頭家都憤而剪掉辮子，改支持大砲仙孫文。

頭家也是民國的助產士。在晚晴園、在庇能，和孫中山共飲椰花酒、稱兄道弟，為他提供「蠻花」，共創同盟會、共謀起義。每一場起義的子彈，每三顆就有一顆是他提供的。他還從八國聯軍那裡，購置了最新款的紅夷大砲；民國開國典禮上，他和那些元老平起平坐。（七）

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