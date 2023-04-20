薛慧瑩／圖

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姜明隨母姓。麟城福利 院裡的孩子，姓都是跟著百家姓的順序走，趙錢孫李周吳鄭王。姜明到福利院的那年，正是福利院建成第十二年，那年所有被送來的無主嬰孩都姓衛，只有他姓姜。有人說，要不然這個孩子改叫衛明，可院長不同意，他知道姜明的處境。和那些一出生就被扔在橋下或者垃圾桶裡的娃娃們不一樣，剛來福利院的姜明已經四歲了。四歲的姜明，身上穿著派出所所長老婆給縫的小褂，虎頭虎腦、眼神明亮。別人問他叫什麼名字，他聲音洪亮地說：「大家好，我叫姜明。」神氣地像個報幕員。院長一把抱住他說，這孩子就叫姜明了。

姜明的媽叫姜瑤、爸叫王俊。王俊壓根沒見過姜明，在姜明還是八個月胎兒的時候，他就因為犯了故意殺人罪被槍斃了。姜明一出生就跟著媽媽姓。姜明四歲生日剛過半個月，姜瑤就被人發現死在了家裡。她是個送奶員，每天早上三點就起來去奶站取奶，挨家挨戶給訂牛奶的人家送奶。可是連著兩個早上，她都沒有去取奶，。了第三天，過了六點了，還是不見她的人，奶站的人開始覺得有點不對勁了。姜瑤家沒有電話，她也沒有傳呼機，那人只好去了家裡找。

門沒鎖，推了一把就開了。二十六歲的姜瑤倒在床裡，半張臉被她散開的長髮蓋住，露出來的半邊臉已經青了。那人下意識地用手指碰了碰她，身子已經硬了，來的人嚇得叫出了聲。

姜瑤的旁邊，被子下面，靠著牆的那邊，姜明慢悠悠地爬起來。也許是見有陌生人，也許是終於見到了一個會動的活人，他委屈地放聲大哭起來。

姜瑤的死因是服毒，她的胃裡有大量的老鼠藥。萬幸的是，那個有老鼠藥殘留物的杯子被她放到了高處，姜明夠不著的地方，杯子上只有她自己的指紋。警察 調查了很久，姜瑤沒有什麼仇人，但她的生活很苦，沒什麼朋友，老家也沒了親人，見過她的人都說沒見她笑過。加上現場找到了她一個沒被燒盡的日記本，通過日記本裡喪氣的內容，大家都明白，她活夠了，所以就不想活了。

姜明在福利院裡長到十八歲，技校畢業以後，就在一家美髮店上班。起早貪黑、任勞任怨，幹了五年，攢了點錢後，在北郊菜市場附近的茂街盤了一個小門臉，開了一個理髮店。

生意還成，姜明沒有什麼朋友，大部分的時候就是一個人在店裡忙。打交道最多的除了房東 李大姐，就是時不時來店裡幫忙的技校學弟阿普，福利院裡一起長大的褚鵑，有的時候也來看看他。他一開始叫李大姐「阿姨」，可李大姐差點翻了臉，她說：「我有那麼老嗎？再叫我阿姨，小心我漲你的房租。」

李大姐手藝不錯，心情好的時候，會在樓上燉一大鍋雞湯，再買個滷肉、拌個涼菜，招呼姜明叫阿普和褚鵑一起來吃。四個人就在後院支個桌，圍在一起吃頓飯。吃飯的時候，褚鵑就一個勁地給姜明的碗裡夾菜。姜明知道褚鵑喜歡他，可他對褚鵑沒意思，並不是因為褚鵑有輕微的跛腳，而是褚鵑大大咧咧、粗聲粗氣，性格太豪邁。他想找的是一個像媽媽那樣的女人，這「像」無關容貌，只是一種感覺。他已經記不清媽媽的臉，但一直記得那感覺。

當他在學校裡學習到「悲劇」這個詞以後，他就覺得這個詞說的就是媽媽，她是悲劇本身，還有這個詞後面所有的惋惜、落寞、破碎、柔情和心傷。他從未跟任何人說過，媽媽決定離開人世那天的事。他已經無法記住媽媽臉上的表情了，他只知道她的手很柔軟，聲音也很柔軟。她說要和小明玩捉迷藏，於是就打開大衣櫃的門，把姜明放在軟乎乎的被子上。她長長的黑髮垂下來，像柳葉一樣輕撫著姜明的臉，有點癢。他笑了，聞到了她身上素淨的香皂的味道。她用軟軟的聲音告訴小明要藏好，待會自己再來找他。

他等了好久，直到自己睡了一覺再醒來，還是沒人來找他。他推開櫃門，屋裡已經黑了。他有點害怕，窗簾只拉了一半，借著月光，他慢慢爬回床裡，媽媽已經睡著了。他叫了媽媽幾聲，媽媽沒有動，他在媽媽的身邊乖乖地躺下。

媽媽沒有留下照片，一張都沒有。正因為這樣，每當他看到各種美麗的、憂傷的、情絲萬縷又破碎沉淪的女人，他總能從她們身上看到媽媽。他花了很多年，才真正理解媽媽的死，那是一個悲劇故事的結尾，也是自己悲劇的開始。和他熟悉的人，多多少少都知道她死後發生的故事，在那之前的事，知道的卻沒有幾個，因為就連姜明自己也不敢確定，自己知道了那故事裡所有的旁枝末節。

多年以前，一個叫厲城的地方有一個女孩和兩個男孩，他們一起長大。女孩喜歡男孩A，兩個人山盟海誓地好了一年多，A卻在某一天突然不辭而別，跟別人去了南方做生意。女孩傷心地等了他很久，直到快要三十歲的時候，終於決定不再等，轉身嫁給了一直默默愛著自己的男孩B。（一）