童欣感動得涕淚齊下，她已經無法分辨這到底是真心實意，還是欲擒故縱，毅然決然不顧一切地投入到這場戀愛之中。

童欣父母看到女兒魂不守舍、嘴角甜笑的樣子，立馬就猜到她在談戀愛。老兩口喜極而泣，孩子經歷了這麼多磨難，終於走上了人生正軌。老兩口對女兒的眼光非常自信，認為以她乖巧的性格和淵博的知識，找到的女婿就算不是人中龍鳳，也一定是性格忠厚的良善之人。

老兩口像以往一樣，很認真地替女兒謀劃著未來，買幾居室的房子、婚禮如何籌備，甚至想到了如何拒絕親家奉上的彩禮以及將來怎麼分工看外孫。老兩口謀劃好了一切細節開始實施，父母生怕哪句話不小心說羞了女兒，百般暗示無果後，母親才小心翼翼地表示，希望見見未來的女婿，好好囑咐一番，再把女兒交給他。

童欣知道這一天遲早要來，索性把心一橫，答應帶男友回家，並給父母打了預防針，說男友工作一般、年紀還小，千萬不能嚇著他。老兩口對視哈哈一笑，說只要他人品好、對你好，這些身外之物算不得什麼。

看到男生的那一瞬間，童欣父母頓時傻了眼，兩個老人你望望我，我望望你，不敢相信女兒癡傻到了這種地步！一個「人品很好」的侮辱過你的強姦犯？父親臉色陰沉，黑著臉把精心準備的飯菜都摜在了地上。

童欣和男生哭著懇求父母答應婚事，父母哭著懇求女兒分手。家裡四個人都哭得撕心裂肺。清官難斷家務事，四個人都理直氣壯認為自己是對的。父親給女兒下了死命令必須分手，老兩口就算死，也不能放任她滑向深淵。（九）