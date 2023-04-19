我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

藤蔓女人（九）

張舒涵

童欣感動得涕淚齊下，她已經無法分辨這到底是真心實意，還是欲擒故縱，毅然決然不顧一切地投入到這場戀愛之中。

童欣父母看到女兒魂不守舍、嘴角甜笑的樣子，立馬就猜到她在談戀愛。老兩口喜極而泣，孩子經歷了這麼多磨難，終於走上了人生正軌。老兩口對女兒的眼光非常自信，認為以她乖巧的性格和淵博的知識，找到的女婿就算不是人中龍鳳，也一定是性格忠厚的良善之人。

老兩口像以往一樣，很認真地替女兒謀劃著未來，買幾居室的房子、婚禮如何籌備，甚至想到了如何拒絕親家奉上的彩禮以及將來怎麼分工看外孫。老兩口謀劃好了一切細節開始實施，父母生怕哪句話不小心說羞了女兒，百般暗示無果後，母親才小心翼翼地表示，希望見見未來的女婿，好好囑咐一番，再把女兒交給他。

童欣知道這一天遲早要來，索性把心一橫，答應帶男友回家，並給父母打了預防針，說男友工作一般、年紀還小，千萬不能嚇著他。老兩口對視哈哈一笑，說只要他人品好、對你好，這些身外之物算不得什麼。

看到男生的那一瞬間，童欣父母頓時傻了眼，兩個老人你望望我，我望望你，不敢相信女兒癡傻到了這種地步！一個「人品很好」的侮辱過你的強姦犯？父親臉色陰沉，黑著臉把精心準備的飯菜都摜在了地上。

童欣和男生哭著懇求父母答應婚事，父母哭著懇求女兒分手。家裡四個人都哭得撕心裂肺。清官難斷家務事，四個人都理直氣壯認為自己是對的。父親給女兒下了死命令必須分手，老兩口就算死，也不能放任她滑向深淵。（九）

上一則

小提琴家黃俊文美國開大師班 提點音樂學子技巧

下一則

斑鳩失蹤指南

延伸閱讀

花旗球場建賭場？華青：身受其害

花旗球場建賭場？華青：身受其害
巧固球教練校內猥褻女學生 學校須國賠100萬

巧固球教練校內猥褻女學生 學校須國賠100萬
抱養25年後…養父母要求解除收養 法院判養子補償27萬

抱養25年後…養父母要求解除收養 法院判養子補償27萬
張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊

張家界4人相約跳崖 死者身分起底…有人瞞父母說來旅遊

熱門新聞

「歌劇魅影」16日正式向百老匯告別。（美聯社）

「歌劇魅影」告別百老匯 劇作家韋伯親率新舊卡司謝幕

2023-04-17 06:02

幽默的齊邦媛

2023-04-16 02:01

婚宴

2023-04-12 02:00
可樂王∕圖

等待叫賣人的歲月

2023-04-15 02:02
作者自烹的雞片雜碎。（朱寶．圖片提供）

漫談炒雜碎

2023-04-16 02:02
作者中學三年級班級老師劉中秋，帶著學生到永和國中旁邊的淡水河玩。

《老照片說故事》中秋老師

2023-04-12 02:00

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」