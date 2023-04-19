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巧佳的麻煩事（三三）

鶴望藍

「不可能，沒有做化糞池檢查，產權公司不讓過戶的。」巧佳馬上否決了海倫的無稽之談。

海倫根本聽不進去，自顧自說著：「我打去一家專門做這種檢查的公司。他們說，前屋主原先跟他們約定來做檢查，後來又取消了。」

巧佳一聽，就知道海倫在捕風抓影，耐著性子再說一遍：「沒有檢查報告，產權公司不讓過戶的。而且檢查報告還得顯示沒有事才行，要有洩漏之類的事情，屋主要修好了，才可以過戶給你。這是規矩！」

海倫自己無視規則，在她眼裡，人人做事都沒有底線。巧佳都說到這分上了，她還是不相信：「我沒有看見報告，而且他們取消了檢查。」

巧佳在電話的另一邊直翻白眼：「做化糞池檢查的不只一家公司。他們沒雇用這家，不可以請別家嗎？我也沒有收到報告，按規定他們無須給我這份報告。不然我可以轉發給你。不過，你可以到產權公司要這份報告。」

放下電話，巧佳鬱悶了一上午。這個曾經的朋友太能胡攪蠻纏。巧佳知道海倫可以跟產權公司聯繫拿報告的，可是生氣歸生氣，忙完了手頭的事，巧佳還是禮貌地寫了封電子郵件給產權公司的聯繫人，替海倫拿報告。

對方很快把報告寄來，還說上午就給海倫寄去一份。這個海倫，有麻煩就知道找巧佳，拿到了報告，不會回來交代一句。如果知道她有報告了，巧佳也不用多此一舉，為同一份報告去打攪人家，畢竟大家都各有各的忙。

越了解海倫越讓巧佳不齒，一心只想著跟她保持距離。只有遠離，才可以眼不見心不煩。（三三）

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