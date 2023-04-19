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加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

頭家門外（六）

黃錦樹

因此，他被封爵，並沒有人會覺得意外。建國後，也因為頭家卓越的表現，先是蘇丹封他拿督（Datuk）、再則是最高元首封他丹斯里（Tan Sri），然後是史無前例的敦（Tun）。

因為捨得出錢，許多華校大禮堂、會館大廳、廟宇的閣樓廊柱，甚至中華大會堂，都是頭家出資建設的，有的甚至題著他狂野塗鴉的字。他大大的名字都用金漆亮麗地刷在那造價不菲的禮堂上頭，如果是合資，是許多頭家的名字擠在一起，每個名字下都寫明捐款數額；獨資的，就直接用他的名字，或已過世的父母的名字命名，如北方大禮堂之類的。因此在華人的世界，頭家的名字幾乎可以說是無所不在。甚至罐頭、糖果、成藥、輪胎、餅乾桶，甚至鞋子、廁紙上。

太陽下的事物都有陰影，負面的傳聞也不是沒有。最常見的，當然是賄賂官員、勾結黑道，走私槍械、毒品，設局仙人跳；還有就是趁人周轉困難，幾近破產時，以低到不能再低的價格，買下人家多年積累的產業。那是頭家們快速致富的捷徑之一。

頭家的「創舉」之一，是趁生意上的朋友面臨破產時，答應斥巨資清除其債務，條件是，他四個待字閨中、如花似玉的女兒全包給他做妾。那四個女孩自生下來，即被她們來自唐山的祖母罵「賠錢貨」的，最大的剛十八歲，最小的才十一歲。為免於從頭家淪為破落戶，四個女兒都決定為護家而犧牲小我，因而被譽為「孝女」。四姊妹報復的方式也很別致，就是給頭家生了幾十個「賠錢貨」，不「賠錢」的，竟然一個都沒有。（六）

破產 毒品 華人

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