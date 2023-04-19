陽過三次的米婭（下）

王幼嘉／圖

就在米婭忍痛賣房的時候，新冠病毒洶湧撲來，差點癱瘓了佛羅里達的醫療系統。

米婭對沙娜說：沒想到佛羅里達跟紐約一樣，也會被病毒淪陷。

沙娜說：現在沒有淨土。

沙娜剛看了新聞，川普已經取消了所有往返歐洲的航班。姑媽和沙娜力勸米婭停下來，等疫情緩和了再賣房，至少要等到疫苗 出來，世界正常了，才走下一步。

米婭和奧列不怕病毒，染過了，就有抗體。米婭的醫院在新冠初期，為了避免病人恐慌，要求醫護人員不戴口罩 。後來嚴重了，才戴普通的外科口罩，Ｎ95口罩只留給做手術的醫生。不過米婭還是聽親人的話，答應她們，等疫苗出來才賣房子。她們以為，這沒完沒了的病毒攪亂了世界、攪亂了人心，也會讓米婭改變主意，放棄到異國生活。

沙娜的預測沒有錯，病毒時代，無處不在的壓力和恐懼，讓人憂鬱不安、敏感易怒。米婭和奧列吵了架，還持續了幾個月冷戰。冷戰期間，米婭又跑酒吧放鬆，結果再次染了新冠。

病毒在地球上猖狂多日，依然死皮賴臉拒絕離開。好在疫苗終於上市，打完兩針疫苗的米婭，歡天喜地，跟奧列破鏡重圓。那個時候，美國好多州的口罩令已經取消，超市和公園人山人海，生活恢復了正常。兩人開車到北卡去看NBA，回來米婭又中了招。

沙娜說：你都打了兩針疫苗，怎麼又陽了？

米婭說：別擔心，第三次症狀比感冒還輕。

沙娜問：奧列呢？

米婭淡淡地說：他回瑞典 了。

沙娜沒有追問，她估計兩人又鬧了。沙娜不問，米婭正好不解釋，自己該做什麼做什麼。又過了兩周，米婭喜氣洋洋告訴沙娜，她要去瑞典，再過一個月，她的房子將迎來新主人。一個月後的她，應該飄蕩在大西洋之上。

沙娜聽矇了，到底怎麼一回事？米婭在陽過三次後，獨自開始了賣房行動。她把準備搬遷的物品打了八個紙箱子、兩個行李箱。這十個箱子空運太費事，她計畫以搭郵輪的方式搬家。郵輪從邁阿密出發，橫跨大西洋，沿途停靠葡萄牙、英國、荷蘭等國，目的港是丹麥的哥本哈根，屆時奧列會開車在碼頭接她。從哥本哈根到奧列的瑞典老家，不遠，只要三個小時的車程。

米婭感謝沙娜和姑媽，說當初聽她們的話，等打完疫苗才走下一步。若沒有疫苗護照，根本上不了郵輪。她還說，前些日子Mall裡正在打折過季的服裝，她一下買了好幾件冬衣。沙娜想問她，佛羅里達的冬衣抵得住瑞典的寒風嗎？但她什麼也沒說，既然都成事實了，何必再招米婭不快呢？

米婭把一套只用了半年的新家具留給姑媽，姑媽說：我要這些家具做什麼？你人都不見了。米婭安慰她說：邁阿密夏日濕熱漫長，你來瑞典避暑吧！奧列的父母在鄉下有個大農場，養了好幾十匹馬。

米婭又對沙娜說：以後你和先生、孩子來北歐旅遊，我那裡就是你們落腳的基地，不是很好嗎？

米婭的前夫知道她要遠嫁瑞典，只覺得不可思議。他對沙娜說：瘋了，去那麼冷的地方。米婭就是一頭亞熱帶動物，我打賭她還要再跑一次。

沙娜冷漠回應說：你怎麼斷定她要再跑一次？他們兩個人是真心相愛，你沒見過奧列吧？高大英俊、金髮藍眼，童話裡的王子形象，任何女人都會為他瘋狂。寒冷算得了什麼？王子有能力讓他的公主住進美麗的城堡。

前夫不無嘲諷說：那麼大把年齡了，愛麗絲都十二歲了，她母親還要玩什麼公主和王子，醒醒面對現實吧！

沙娜即刻回應：米婭知道現實，也知道她的責任。她計畫好了，明年夏天讓我把愛麗絲帶到瑞典度假，順便也去看看巴黎和倫敦。

前夫看重女兒，離婚後一直拒絕外面的誘惑，潛意識裡，他希望前妻能回頭。在真誠道歉之後，他或許會原諒她，把家的大門為她打開。他似乎太自信了、太自以為是了，根本沒料到前妻在病毒時代，會有一場飄洋過海的遷徙行動。

熙熙攘攘的郵輪碼頭，到處都是歡喜明媚的笑臉，被病毒憋瘋了的人們終於可以橫渡大西洋，去看歐洲的名城和古蹟。唯有米婭五味雜陳，為了愛情的一場遷徙，馬上就要啟程。女兒喊著媽咪，「哇」的一下哭了。這下可好了，把姑媽也惹成了淚人，沙娜手忙腳亂，抱了小的，又勸老的。

米婭倒是比所有人淡定，她覺得現代科技發達，縱然天涯海角，也能天天在網上見面。她吻別女兒後抬了抬頭，發現前夫眼裡也有淚光，心頭由不得一痛一酸。汽笛響了，岸上的人離她越來越遠。離別總是讓人催斷肝腸，無限的惆悵蔓延開了，裹著一點一點的心碎。

含淚抬起頭，她看見夕陽殘了，蒼茫的大海之上，龐大的天幕之下，邁阿密海岸線巨樓林立，林立出一片華麗的城市海岸線。在轉身回看的一剎那，一道夕光回照城市海岸線，無限的輝煌似乎還在蔓延，似乎就快流逝。黑暗就在不遠處，海和天都沉在懷舊的回憶中，回憶中的憂傷融入了淒美的夕光。她感覺歲月海天都定格在遠方，她的一生一世也定格在遠方，但她知道，自己不可能回頭。（下）