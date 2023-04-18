男生千叮嚀、萬囑咐，不要再來工地，那些工友們雖然是淳樸的老實人，但畢竟都是離開老婆的寡居壯年男子，人的善良和獸性之間往往只是一念之隔。說到一念之隔，男生不由得想到壓在童欣身上的情形，眼睛中流露出古怪的神色。童欣當即明白了他的眼神，低下頭兩頰通紅發燒。

男生走了幾步，又折回身來，喉嚨響了幾聲欲言又止，終於鼓足勇氣說：「童老師，如果你是我的女人，他們就不敢打你的主意了。」

童欣驚呆了，她之所以善待這個男生，並不是喜歡他，而是因為愧疚。如果當初不報案，或許這個學生的命運就會好很多。在不斷的愧悔中，童欣徹底混淆了愛情和憐憫之間的差別，又或許愛情本來就是個複合體，兩者很難區分得那麼清楚。薛文婧說童欣是個聖母濫好人，實在是一語中的公允評價。

無論如何，聽到表白的那一瞬間，童欣站在冰冷泥濘的工地上，看著神色堅毅、充滿雄性氣息的健壯男人，彷彿被一道閃電擊中般，瞬間整個世界都明亮了很多。這不正是自己苦苦尋找的愛情嗎？

在那個銀裝素裹的飄雪天，一對男女癡癡地望著對方，對身邊轟鳴的挖土機和沖天的嘈雜聲視而不見、聽而不聞，自以為人生從此得以圓滿。男生並沒有感動童欣，童欣是被她自己感動了。那些偶像劇中男女主角「相愛相殺」的愛情套路，在潛意識中主宰了她的愛情觀。

男生把自己的缺點和盤托出，家裡窮、沒文憑、沒錢、沒房、沒車，只有一顆全心全意對待愛人的心。（八）