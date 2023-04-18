我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

藤蔓女人（八）

張舒涵

男生千叮嚀、萬囑咐，不要再來工地，那些工友們雖然是淳樸的老實人，但畢竟都是離開老婆的寡居壯年男子，人的善良和獸性之間往往只是一念之隔。說到一念之隔，男生不由得想到壓在童欣身上的情形，眼睛中流露出古怪的神色。童欣當即明白了他的眼神，低下頭兩頰通紅發燒。

男生走了幾步，又折回身來，喉嚨響了幾聲欲言又止，終於鼓足勇氣說：「童老師，如果你是我的女人，他們就不敢打你的主意了。」

童欣驚呆了，她之所以善待這個男生，並不是喜歡他，而是因為愧疚。如果當初不報案，或許這個學生的命運就會好很多。在不斷的愧悔中，童欣徹底混淆了愛情和憐憫之間的差別，又或許愛情本來就是個複合體，兩者很難區分得那麼清楚。薛文婧說童欣是個聖母濫好人，實在是一語中的公允評價。

無論如何，聽到表白的那一瞬間，童欣站在冰冷泥濘的工地上，看著神色堅毅、充滿雄性氣息的健壯男人，彷彿被一道閃電擊中般，瞬間整個世界都明亮了很多。這不正是自己苦苦尋找的愛情嗎？

在那個銀裝素裹的飄雪天，一對男女癡癡地望著對方，對身邊轟鳴的挖土機和沖天的嘈雜聲視而不見、聽而不聞，自以為人生從此得以圓滿。男生並沒有感動童欣，童欣是被她自己感動了。那些偶像劇中男女主角「相愛相殺」的愛情套路，在潛意識中主宰了她的愛情觀。

男生把自己的缺點和盤托出，家裡窮、沒文憑、沒錢、沒房、沒車，只有一顆全心全意對待愛人的心。（八）

上一則

洛杉磯這家夢幻書店 網友打卡熱門景點

下一則

中文系人生存法則

延伸閱讀

清冷女神變村姑 李沁開曳引機一動作獲讚「雨刷腿」

清冷女神變村姑 李沁開曳引機一動作獲讚「雨刷腿」
盈盈半水間（一二）

盈盈半水間（一二）
天然草本紅人歸行銷世界　補充療法改善更年期狀症

天然草本紅人歸行銷世界　補充療法改善更年期狀症
盈盈半水間（九）

盈盈半水間（九）

熱門新聞

「歌劇魅影」16日正式向百老匯告別。（美聯社）

「歌劇魅影」告別百老匯 劇作家韋伯親率新舊卡司謝幕

2023-04-17 06:02

幽默的齊邦媛

2023-04-16 02:01

婚宴

2023-04-12 02:00
可樂王∕圖

等待叫賣人的歲月

2023-04-15 02:02
作者中學三年級班級老師劉中秋，帶著學生到永和國中旁邊的淡水河玩。

《老照片說故事》中秋老師

2023-04-12 02:00
作者自烹的雞片雜碎。（朱寶．圖片提供）

漫談炒雜碎

2023-04-16 02:02

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok