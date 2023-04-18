巧佳的麻煩事（三二）

一直在用人家的水電不說，還好意思抱怨人家掐水掐電沒通知你。這樣的小便宜都在算計！前屋主真是夠仁厚的，讓你白蹭了這麼久。肯定是忍無可忍，才去斷水斷電。

更何況，巧佳在過戶之前，就提醒過海倫：「房子過戶的那一天就是你的，保險 呀、水電等等都要到位。你的房子帶游泳 池，不好停水、停電，一停就很麻煩啦。」

巧佳還貼心地找好電話號碼給海倫，讓她提早幾天打過去。因為供水和供電的公司各有不同，有的可以當天轉過來，有的要提前預訂。可是海倫就聽不進去，自以為買過很多次房子，用不著你來教我怎麼做。結果就鬧了這麼一齣。

一想到游泳池會因為停水、停電，沒能做每日例行的自動過濾，這樣的酷暑天，很容易就會微生物滋長，變一池綠水，巧佳也急了：「那你現在打電話去接上水和電呀。」也真是的，你是戶主呀，開水、開電是你戶主的事。在這裡吼什麼？

「她把網路也停了。」海倫又給加了一個罪狀，表示自己的憤怒。

「安裝網路可以緩一緩，先接水電吧。」巧佳開解道。

「我要安裝防盜系統，當然要網路啦。」海倫還在強調自己的憤怒。巧佳不理會她的強詞奪理，別人的網路跟你有什麼關係？你要防盜系統，就先裝你自己的網路，這是常識。還賴上了別人家的網路，海倫的憤怒很是無厘頭。

這些全都是你海倫自己的事，自己去解決吧！

一個月後，海倫還來告狀：「前屋主沒做化糞池的檢查，我沒收到檢查報告。」（三二）