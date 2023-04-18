陽過三次的米婭（中）

王幼嘉／圖

米婭又是羨慕、又是惋惜，她的中國枝也在廣東，可惜不知道在廣東的什麼地方。祖母在世的時候沒有問清楚，她記得祖母最愛吃廣東點心。她告訴奧列，邁阿密有家早茶店美味經典，她喜歡那裡的蝦餃和奶黃包，她向他發出邀請：星期天我帶你去吧，老闆跟我的關係特別好，每次都給我打折。

面對海上明月，兩個人言談歡愉，很自然交換了手機號碼。只過了兩天，米婭便給奧列打電話，她特地詢問了她的祖姑母（祖母妹妹），她們的先祖也在種植園種過甘蔗和橡膠，後來也加入過巴拿馬運河的挖修大軍。

奧列激動說：說不定我們擁有共同祖先，應該慶祝一下。

她帶他去了那家廣東茶樓，把奧列介紹給老闆，說這是她失散多年的堂兄弟，千山萬水，他們終於團聚了。老闆拿出好酒給他們慶祝，兩人只喝了半杯便醉了。出了茶樓，驅車去了海灘，月光清澈，如溫柔的流水落在海面上，粼粼閃閃、灩灩隨波，一海的月光、一海的情濃意長。兩人海誓山盟，訂下了終身。

認真的愛情需要婚姻的承諾，不得不嚴肅面對。奧列是個機械工程師，目前在邁阿密一家船舶公司上班，比米婭大兩歲，他在三十歲前有過一段短暫婚姻。他沒有綠卡，只有工作簽證，合同到期就必須回瑞典 。按理說，兩人結婚後，米婭可以替奧列辦綠卡，但奧列還是認為在本國發展的前途更大。再說奧列是家中獨子，父親漸漸年老體衰，經營的產業需要兒子繼承。

米婭猶豫不決，是否要搬到萬里之外的瑞典。她出差去紐約開會，回家後便覺咽喉有針在刺，發燒、發寒、肌肉痠痛。去醫院檢測 ，原來得了新冠，那時候紐約已有了新冠病毒的病例數和死亡人數。米婭的確診加入了佛羅里達最早一批新冠統計數字。

姑媽在電話裡譴責米婭：跟你說了多少次，不要去紐約。紐約人多，到處是病毒，你就是不聽話。

米婭滅了姑媽的電話，轉頭撥了沙娜的手機，一開口抱怨：我正病著呢，你媽沒有安慰我，還指責我這不是、那不是。

沙娜說：我媽有焦慮症，什麼都焦慮，焦慮病毒、焦慮你被人騙到很遠的地方。你不要胡思亂想，好好養病吧。

米婭問她：你能來看我嗎？

沙娜突然間結結巴巴：別，你、你那病，是要隔離的。你自己是醫生，你知道的。

好在米婭身體底子好，兩周就扛過來了。她在檢測報告為陰性後才出門見親友。她告訴沙娜：我要同奧列結婚，婚後搬到瑞典。

沙娜問：他值得你飄洋過海嗎？

米婭找到了證據：我染了新冠，只有他照顧我，結果他也陽了。多少人躲我像躲痲瘋病人。

沙娜聽了，臉紫成了茄子，但是聲音有力：他染上了你給的新冠就是愛嗎？這不是愛，這是幼稚的激情！還有，北歐冷得讓人發瘋，冬天在室外滾燙的咖啡一落地就結冰了，你忘了你小時候的事嗎？

米婭十二歲的時候，父母離婚，父親留在邁阿密，母親帶著女兒回自己的故鄉，北達科他州的一個石油城。那裡有母親的父母兄弟，還有一群從小長大的朋友。但是米婭受不了北達科他的長冬酷寒，獨自一人逃回了邁阿密。要說那次逃跑，真是一場奇特的冒險，米婭的母親堅決不允許女兒回到父親身邊，因為她認為那是個品質不好的男人，沒有資格撫育孩子。她對米婭說：你不要太嬌氣，這城市裡幾十萬人都能平安地度過冬天。冬天有冬天的樂趣，你能在邁阿密享受高山滑雪的幸福嗎？

米婭不喜歡滑雪，她喜歡在棕櫚樹下的海灘迎風奔跑，更喜歡跟隨父親和他的一群朋友揚帆遠征，開向加勒比海那些神祕的熱帶海島。她決定逃跑，獨自走到機場，混在一群小朋友裡面，跟他們上了飛機。當空勤人員發現她的時候，飛機已經快降落佛羅里達機場，她為此還上了當天的新聞。

她千辛萬苦逃到邁阿密，但是沒能感動父親。他不願收留她，那年他正在追一個美艷年輕的酒吧歌手，前進路上跑得滿身是汗，怎可能要米婭這個礙腳石？好在米婭的姑媽把她帶回家，讓她終於留在有藍天大海椰子樹的地方。

米婭跟著表姊沙娜一起長大，兩人親如姊妹，又是無話不談的朋友。那天沙娜一本正經地對米婭說：我在網上查了，瑞典的冬天比北達科他還要冷、還要長，你要想清楚，莫非還要來第二次逃跑？

米婭攤開雙手說：不會出現第二次逃跑，我要把房子賣了。

沙娜驚得像見了爆炸現場，她揚高了聲音說：你怎能隨便賣房子？

米婭怎麼跟沙娜溝通？沙娜是堅定不移的反對態度。想起可愛溫暖的房子，米婭心頭湧起一陣痛惜。那房子是邁阿密海灘上的豪華高層，鬧中取靜，無敵海景，從電梯下到公寓大廳，出來就是花園裡的游泳池，再走幾步就是旖旎如畫的海灘。

米婭是金融危機那時候，低價買下的投資 房，當時姑媽和沙娜都讚嘆她有投資目光。離婚後的她，一直住在這套公寓裡，她告訴過沙娜，她越住越歡喜，最愛手持紅酒，面朝大海。她甚至希望，當生命走到盡頭，她也能在這套房子裡跟世界說再見。（中）