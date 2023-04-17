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金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

藤蔓女人（七）

張舒涵

童欣來到紙條上寫的地址，找來找去找不到房子，心中頓時涼了大半，想難道又被人騙了？童欣詢問附近的工人，渾身泥濘的工人詫異看著這個梳妝精緻的女人，隨手指指旁邊一堆廢棄的集裝箱說：「那個就是宿舍。」

童欣倒抽一口冷氣，如今已經是寒冬臘月天氣，集裝箱只有一層薄薄的鐵皮，上面覆蓋著積雪，四周連個暖氣設施都沒有，這裡面如何住得了人？童欣繞著集裝箱走了一圈，發現何止是沒暖氣，這裡連門窗都沒有。

童欣懷疑民工騙她，民工隨手從地上抓起塊磚頭，狠狠拍打了集裝箱幾下。集裝箱的大門「咯吱吱」響著，從裡面推開了，飄出來一股瀰漫著酸臭腐爛味道的白色煙霧。煙霧慢慢散盡，只見幾塊殘破木板上堆滿了層層疊疊的骯髒被褥。一堆男人或坐或臥，頭髮、鬍子上結滿了白色霜花。

看到冷風灌入，躺在門口的民工用家鄉話口齒不清地大聲埋怨著。等到看清了童欣的容貌，所有民工都愣住了。童欣又羞又怯，小聲喊著男生的名字。隨著眾人的目光，童欣看到集裝箱盡頭有個極其微小的昏暗空間，裡面傳出「砰砰」的擊打聲。

窗簾掀開，男生正赤裸著上身在練拳。跳動的肌肉盤虬臥龍一般，古銅色的身體上氤氳著霧氣，汗水不斷順著下頜滴在地上，渾身都散發著一股原始的野蠻男性氣息。

男生停下拳腳，驚訝地看著遠處的童欣，神色摻雜著惶恐和驕傲。兩人在工友們放肆的口哨聲中急奔出來。男生問她是不是著急用錢，童欣急忙搖頭。（七）

肌肉

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