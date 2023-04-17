巧佳的麻煩事（三一）

海倫就是要為難巧佳，做觸碰底線的事。巧佳這回也學聰明了，不給她這個機會，早早自己跑一趟取來鑰匙。等過戶已成事實，把鑰匙給海倫送過去，寧願自己多跑兩趟。

海倫自然不高興，拿到鑰匙的時候，臉上一點笑容也沒有。可是海倫也無話可說。她還不知道，巧佳就是豁出去了，從今往後，不想和她有任何瓜葛。交完鑰匙，就功成身退啦。

回程路上，天空陰晴不定，下著太陽雨。時而飄撒雨滴，時而陽光破雲而出。巧佳緊閉車窗，心情輕鬆地開著車，彷彿剛剛擺脫了一場噩夢。無意中望向天空，赫然發現天幕上驚現彩虹。好大的一條彩虹，從天邊橫跨整個蒼穹，完整的半弧形，美麗壯觀極了！紅橙黃青藍紫，色彩紛呈。

巧佳又驚又喜，趕忙找地方靠路邊停下，拿出手機 拍照，路人也紛紛效仿。定睛細看，發現彩虹後面還有一平行彩虹，呼之欲出。哇，是雙彩虹！世間罕見！人群中發出一陣陣歡呼和讚嘆。

凝視著一深一淺的雙彩虹，巧佳久久不願將目光移開。能看見雙彩虹，這是一生可遇不可求的曼妙時刻。今天的遇見是何等幸運！彷彿天上的雲雨也為巧佳的解脫歡呼雀躍。

巧佳以為這鑰匙一交就大功告成，從此兩人各不相干。

沒想，一周後海倫搬進新家，急急打來電話：「原先的屋主把水電都掐斷了！」她驚訝的口吻讓巧佳更加驚訝。什麼邏輯？房子都過戶這麼久了，海倫還沒有去將水電轉到自己名下。（三一）